Dreh für neue RTL-Reihe "Sonderlage"

Conrad Film und Bavaria Fiction produzieren für RTL eine Krimireihe mit dem Arbeitstitel "Sonderlage". Die ersten beiden Neunzigminüter werden aktuell in Hamburg und Berlin gedreht. Die von realen Ereignissen inspirierte Reihe dreht sich um eine Polizeieinheit, die sich um besonders diffizile Fälle wie Entführungen oder Amokläufe kümmert. Henny Reents kehrt als Leiterin dieser Einheit - wenn man so will - nach ihrem gewaltsamen Ausscheiden bei "Nord bei Nordwest" in den Polizeidienst zurück.

Weitere Hauptrollen übernahmen Annette Paulmann, Lasse Myhr, Georg Bütow, Banafshe Hourmazdi, Zoë Valks, Frederik Schmid und Sven Gerhardt. Die Drehbücher schrieb Norbert Eberlein, Regie führt Andreas Senn.

Produzent:innen sind Marc Conrad (ConradFilm), Lucia Staubach und Maren Knieling (beide Bavaria). Das verantwortliche RTL-Team setzt sich aus Redakteurin Solveig Willkommen, Executive Producer Nico Grein und Fiction-Chef Hauke Bartel zusammen.

Die Produktion wird von führenden Mitgliedern des Hamburg LKA beraten.