Bavaria Film mit positivem Rück- und verhaltenem Ausblick

Für das am 31. Januar zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2021/2022 kann die Bavaria Film mit den nun veröffentlichten Bilanzzahlen auf eine positive Entwicklung blicken. Anders sieht es mit der Prognose für das laufende Jahr aus, das nicht zuletzt von erheblichen Kostensteigerungen geprägt ist.

Mit den jetzt vorgelegten Zahlen zum Geschäftsjahr 2021/2022 kann die Bavaria Film GmbH auf eine positive Entwicklung verweisen. Demnach wurden im Konzern zum Bilanzstichtag 31. Januar 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 305,6 Mio. Euro erzielt; gut 21 Prozent mehr als im Vorjahr (251,6 Mio. Euro). Die Gesamtleistung betrug 305,7 Mio. Euro und stieg damit um gut 13 Prozent gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr (269,5 Mio. Euro). Das so erzielte Wachstum stützt sich dabei auch auf Nachholeffekte aus dem durch Lockdowns beeinträchtigten ersten Corona-Jahr 2020; zudem wurde die Akquisition der Story-House.Gesellschaften in diesem Berichtsjahr erstmals vollständig konsolidiert,

Bezogen auf die Gesamtleistung lag die EBITDA-Marge bei 9,3 Prozent; das EBITDA stieg gegenüber dem vorherigen Berichtszeitraum von 15,6 auf 28,4 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis im Konzern lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 18,8 Mio. Euro, im Vorjahr hatte sich das EBIT auf 7,8 Mio. Euro belaufen. Das Eigenkapital im Konzern wiederum stieg von 73,8 auf 80,5 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote kletterte damit von 27,3 auf 29,1 Prozent. Im Konzern waren währen des Geschäftsjahres im Schnitt 1546 Arbeitnehmer:innen beschäftigt, mehr als die Hälfte (878) davon projektbezogen.

Bavaria-CEO Christian Franckenstein spricht unter dem Strich von einem Geschäftsjahr, das "sehr zufriedenstellend" verlaufen sei, insbesondere in Anbetracht der Auflagen und Einschränkungen im Zuge der Pandemie. Besonders freue man sich vor diesem Hintergrund, dass alle vier Geschäftsbereiche ('Content', 'Rights & Distribution', 'Studios & Services' sowie 'Immobilien') positive Ergebnisse erwirtschaftet hätten.

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr sieht Franckenstein allerdings eine Reihe "belastender Einflussfaktoren", mit denen sich die gesamte Branche und damit auch die Bavaria Film Gruppe konfrontiert sähen. "Hierzu gehören zum einen die anhaltende Corona-Pandemie mit den unverändert hohen Hygienebestimmungen am Set bei gleichzeitiger vollständiger Lockerung der Verhaltensregeln im Alltag. Zum anderen führen die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auch bei uns zu erheblichen Kostensteigerungen, insbesondere im Bereich von Energie, Materialbeschaffung und Reisen. Personalengpässe in vielen Funktionen werden sich kurzfristig nicht entspannen", so die Einschätzung des CEO. Trotz gut gefüllter Auftragsbücher müsse man im laufenden Geschäftsjahr daher mit einer rückläufigen Ergebnisentwicklung rechnen.