Creative Europe MEDIA fördert Einführung von Kinoabo in Österreich

Die Adaption des in den Niederlanden bereits etablierten Kino-Abos Cineville im österreichischen Markt ist eines von 13 Projekten, die von Europe Cinemas im Rahmen der zweiten Runde der MEDIA-geförderten Initiative "Collaborate to Innovate" ausgewählt wurden.

2021 von Europa Cinemas mit Förderunterstützung von Creative Europe MEDIA erstmals aufgelegt, ist die Initiative "Collaborate to Innovate" an deutschen Kinos bislang weitgehend spurlos vorbei gegangen. Unter den 15 Projekten, die vergangenes Jahr von Europa Cinemas für eine Förderung ausgewählt wurden, fand sich kein einziger deutscher Teilnehmer.

In der zweiten Runde ist es nun zumindest einer - das Saarbrücker Kino Achteinhalb wird im Rahmen des vom polnischen Kino Amok (Gliwice) initiierten Projekts "ZEF - Film Highway to Europe" (2021 wurde es für das Projekt "ZEF - Filmfenster nach Europa" gefördert) Arthouse-Filme im Rahmen einer Kooperation mit den polnischen Partnern grenzüberschreitend promoten und in ein Rahmenprogramm eingebettet zeigen.

Österreich hingegen war schon 2021 in der Förderliste vertreten - und ist es auch in der zweiten Runde. Denn die vom Wiener Stadtkino koordinierte Adaption des in den Niederlanden bereits etablierten Kino-Abos Cineville (ein Interview mit den Verantwortlichen vom Stadtkino Wien finden Sie an dieser Stelle) für den österreichischen Markt wurde als eines von 13 Projekten von Europa Cinemas aus 28 Bewerbungen ausgewählt. Zu den Partnern des Stadtkinos zählen laut der Projektliste bereits 14 weitere österreichische Häuser, darunter sieben aus Wien.

Für die Förderung im Rahmen von "Collaborate to Innovate", das innovative und kooperative Kino-Vorhaben unterstützen soll, die das Potenzial haben, weitere Betreiber zu inspirieren, stehen pro Projekt maximal 100.000 Euro zur Verfügung.

