San Sebastian eröffnet 70. Runde mit "Modelo 77"

"Modelo 77", die neue Filmarbeit des spanischen Filmemachers Alberto Rodríguez, wird am 16. September das 70. San Sebastian Festival eröffnen. Der Thriller, der auf wahren Begebenheiten beruht, ist eine Geschichte über Freundschaft, Solidarität und Freiheit. Die Handlung beginnt im Modelo-Gefängnis von Barcelona, wo Manuel (Miguel Herrán), ein junger Buchhalter, der wegen Unterschlagung vor Gericht steht, eine Strafe von 6 bis 8 Jahren droht - eine unverhältnismäßige Strafe für das begangene Verbrechen. Zusammen mit seinem Zellengenossen Pino (Javier Gutiérrez) schließt er sich einer Gruppe von gewöhnlichen Gefangenen an, die nach 40 Jahren Diktatur in Spanien für ihre Rechte kämpfen. Mit "Modelo 77" ist Rodríguez bereits zum fünften Mal in San Sebastian vertreten.