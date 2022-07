Studie zu Pandemie-Auswirkungen auf den Kinomarkt veröffentlicht

Der komplette Titel lautet "Quo vadis Kino? Wirtschaftliche Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf den deutschen Kinomarkt", branchenintern wird eine von den drei Kinoverbänden bei rmc beauftragte und im Rahmen von "Neustart Kino" von der BKM geförderte Untersuchung auch schlicht "Betroffenheitsstudie" genannt. Betrachtet werden darin nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen der ersten Pandemiejahre, die von knapp zwölf Monaten kompletten Kultur-Lockdowns und ebenso vielen (zusätzlichen) Monaten mit erheblichen Restriktionen geprägt waren. Sondern die Studie beleuchtet auch die Effektivität verschiedener Unterstützungsprogramme, skizziert politische Rahmenbedingungen, die für eine zukunftsfähige Aufstellung der Branche benötigt werden - und sie nimmt die Zukunftserwartungen der Kinobetreiber:innen in den Blick.

Beim Filmtheaterkongress wurden bereits Kernergebnisse dieser Untersuchung vorgestellt (wir berichteten), nun wurde das vollständige Papier veröffentlicht - sie finden es an dieser Stelle zum Download. Grundsätzlich zu beachten ist beim Lesen der Studie, dass die insgesamt 303 Antworten von ganz unterschiedlichen Kinotypen kommen, die in ganz unterschiedlicher Weise von Hilfsprogrammen profitieren konnten.

Am grundsätzlichen Fazit, das schon in Baden-Baden gezogen wurde, hat sich natürlich nichts geändert: Demnach mache die Untersuchung deutlich, dass die notwendigen Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Branche umfassende Förderprogramme erfordern. Dazu zitiert der HDF wichtige Kernergebnisse:

Demnach seien neun von zehn Unternehmen in den letzten zwei Jahren zur Tätigung von Investitionen auf die Hilfe von Förderprogramme angewiesen gewesen. Knapp 40 Prozent aller untersuchten Kinos hätten geplante Investitionen trotz existierender Förderprogramme verschieben müssen. Zwei Drittel der befragten Unternehmen könne den aktuellen Investitionsbedarf nicht aus eigener Kraft stemmen.

Dieser liegt laut Hochrechnung bei 375 Mio. Euro, Schwerpunkte liegen demnach bei Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur (Technik, Komfort, Ambiente), bei Investitionen in Nachhaltigkeit und bei Ersatzinvestitionen (z.B. Projektoren), die zum Erhalt wenigstens des Status Quo nötig sind.

Als wichtigste Rahmenbedingungen zur Gestaltung der Zukunftsfähigkeit der Kinos wird neben den Investitionshilfen die Sicherung der exklusiven Kinoauswertung und die Realisierung mehr publikumsstarker deutscher Kinoproduktionen genannt.

Laut der HDF-Vorsitzenden Christine Berg hätten die meisten Kinos dank des "unermüdlichen Engagements der Kinobetreiber*innen und dank der bisherigen Förderungen durch Bund und Länder" den Weg durch die Pandemie bis hier geschafft. "Wir schauen jetzt nach vorn und wollen in die Zukunftsfähigkeit unseres Geschäftsmodells und in die Institution Kino als vielfältigen Kultur- und Erlebnisort investieren", so Berg. "Aber natürlich wurde der notwendige Innovationsschub in der Branche durch die Ereignisse der letzten beiden Jahre stark ausgebremst. Das Eigenkapital der Betreiber:innen ist vorrangig in die Kompensation der Umsatzverluste geflossen, daher konnten Investitionen trotz existierender Förderprogramme bei weitem nicht in ausreichendem Maße getätigt werden. Damit die Kinos die Planungen zur Gestaltung ihrer Standorte jetzt umsetzen können, benötigen wir umfassende finanzielle Ressourcen und geeignete politische Rahmenbedingungen. Die heute erschienene Studie liefert wertvolle Anhaltspunkte dafür, welche Aufgaben am dringendsten angegangen werden müssen. Es muss jetzt gehandelt werden, damit die Zukunft nicht an uns vorbeigeht."