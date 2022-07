VDD und Kontrakt 18 bündeln Kräfte

Der Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD) und Kontrakt 18 fusionieren. Beide Verbände wollen eine noch schlagkräftigere Vertretung der Drehbuchautorinnen und -autoren in Deutschland bilden.

Der Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD) und Kontrakt 18 fusionieren. Dies wurde im Rahmen der Mitgliederversammlung des VDD am vergangenen Dienstag einstimmig beschlossen. Die Mitglieder von Kontrakt 18 haben diesem Schritt bereits im Mai zugestimmt. Gemeinsam wollen beide Verbände eine noch schlagkräftigere Vertretung der Drehbuchautorinnen und -autoren in Deutschland bilden. In VDD und Kontrakt 18 sind über 700 Autorinnen und Autoren vertreten, die für alle fiktionalen TV-, Kino- und Streaming-Formate stehen.