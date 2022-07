Arizona legt steuerbasiertes Anreizmodell für Filmproduktion auf

In den USA schreitet der Ausbau von Anreizmodellen für die Filmproduktion voran. Als jüngster Bundesstaat wird Arizona ab 2023 Steuernachlässe für dort realisierte Produktionen gewähren. Starten wird das Programm 2023 mit einem Topf von 75 Mio. Dollar, bis 2025 soll er auf 125 Mio. Dollar aufgestockt werden.

Das neue System ist gestaffelt: Produktionen mit qualifizierenden Herstellungskosten von unter zehn Mio. Dollar erhalten einen Basis-Nachlass von 15 Prozent, bis 35 Mio. Dollar steigt der Zuschuss auf 17,5 Prozent, kostspieligere Produktionen erhalten 20 Prozent. Zusätzlich kann der Satz um 2,5 Prozentpunkte steigen, wenn entsprechend hohe Personalaufwendungen für Beschäftigte mit Wohnsitz in Arizona vorliegen oder wenn wenn Produktionsunternehmen Produktionsstätten im Bundesstaat für wenigstens fünf Jahre nutzen.

Der Steuernachlass ist auf maximal 25 Mio. Dollar gedeckelt, sollte die Steuerlast niedriger sein als der prozentual gewährte Zuschuss soll die Differenz über direkte Zahlungen ausgeglichen werden.

Der Schritt ist eine direkte Reaktion auf den Standortwettbewerb mit dem benachbarten New Mexico, wo eines der großzügigsten Anreizmodell der USA implementiert wurde. Dort reicht der prozentuale Zuschuss von 25 bis 35 Prozent, die Deckelung lag 2021 bei 130 Mio. Dollar. Im vergangenen Jahr konnte New Mexico auf Rekordausgaben in Höhe von 624 Mio. Dollar verweisen. Unter anderem hatte Netflix dort schon 2018 Produktionsstätten erworben (die ABQ Studios in Albuquerque) und im Lauf der Jahre ausgebaut, Ende 2020 kündigte der Streamer, der in New Mexico unter anderem die Serien Breaking Bad" und Better Call Saul" realisiert(e), für die darauffolgenden zehn Jahre Produktionsausgaben in Höhe von zwei Milliarden Dollar im Bundesstaat angekündigt. NBCUniversal wiederum hatte im Juni 2021 einen über zehn Jahre laufenden Vertrag über Produktionsstätten in Albuquerque geschlossen, damals wurden für den Zeitraum direkte Produktionsausgaben in Höhe von 500 Mio. Dollar anvisiert.

Die Hoffnung in Arizona ist nicht zuletzt jene, mittelbar vom Produktionsboom beim Nachbarn und der dortigen Auslastung von Kapazitäten profitieren zu können. Kritiker des jetzt angekündigten Anreizsystems verweisen indes darauf, dass ein erstes (deutlich begrenzteres) Fördermodell, das von 2005 bis 2010 in Arizona lief, nicht die gewünschten Effekte erzielt habe. Eine Evaluierung für das Jahr 2008 hatte demnach ergeben, dass der Staat in jenem Jahr 6,3 Mio. Dollar draufzahlte, weil die Förderung vor allem von Produktionen in Anspruch genommen worden sei, die dort auch ohne entsprechenden Anreiz gedreht hätten.