Reese Witherspoon und Will Ferrell in Hochzeitskomödie für Amazon

Reese Witherspoon und Will Ferrelltreten in einer neuen Hochzeitskomödie vor den Traualtar. Das noch unbetitelte Projekt hat sich Amazon Studios gesichert. Nicholas Stollerinszeniert und schreibt das Drehbuch. Witherspoon und Ferrell sind dabei nicht nur Hauptdarsteller, sondern mit ihren jeweiligen Firmen Hello Sunshine bzw. Gloria Sanchez auch Produzenten. Auch Stoller produziert mit. Die Story dreht sich um zwei Hochzeiten, die an ein und demselben Tag an der gleichen Location gebucht wurden.

Witherspoons Hello Sunshine hat mit Amazon bereits einige Projekte in Entwicklung, darunter die Musikserie "Daisy Jones & The Six" mit Riley Keough und Sam Claflin.

Von Nick Stoller kommt als nächstes die schwule Romcom "Bros" in die Kinos, die er zusammen mit Billy Eichner schrieb.