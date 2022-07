Disney mit neuer Content-Fachkraft

Kristen Finney übernimmt bei Disney die neu geschaffene Position des Executive Vice President, Content Curation, der Disney-Division International Content and Operations Group. Finney übernimmt somit die Leitung der internationalen Content-Strategie in den Regionen EMEA, LatAm und APAC (inklusive Indien). Sie wird an Rebecca Campbell, International Content and Operations Chairman, berichten.

In ihrer Funktion soll Finney am Aufbau eines Teams arbeiten, das den Bedarf an Inhalten und deren Eignung für Disney+ und Star/Star+" bewertet. Zu ihrem Verantwortungsbereich zählen auch lineare Kanäle. Zudem soll sie sich mit internationalen Content-Akquisitionen und Regionen-übergreifenden Lizenzierungsmöglichkeiten beschäftigen.

Finney kommt von Disney Media & Entertainment Distribution, wo sie als Executive Vice President, Content Distribution Strategy and Development, agierte und war vormals Executive Vice President für Twentieth Century Fox Television Distribution.