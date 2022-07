Filmwelt Grünstadt feiert mit den Minions

Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" mag mit Pandemie-bedingter Verzögerung in den Kinosälen gelandet sein - in Grünstadt tat er dies aber zu einem denkwürdigen Zeitpunkt. Denn just mit dem Vorgänger war die Filmwelt Grünstadt vor sieben Jahren am 2. Juli 2015 eröffnet worden - dementsprechend stand dort nun auch das vergangene Wochenende ganz im Zeichen der gelben Kultfiguren. Zum gemeinsamen siebten Geburtstag waren die Minions" in die rheinland-pfälzische Kleinstadt gekommen und hatten prominente Begleitung in Person von Grünstadts Bürgermeister Klaus Wagner mitgebracht, der es sich nicht nehmen ließ, die passend gestaltete Geburtstagstorte anzuschneiden.