Dennis Lehane über "In With the Devil": "Gewalt widert mich an"

Bei der Apple-TV+-Serie "In With the Devil" mit Taron Egerton und Paul Walter Hauser war Bestsellerautor Dennis Lehane erstmals Showrunner. Wir sprachen mit dem 57-Jährigen über die für ihn neue Disziplin.

Sie sind Schriftsteller, Drehbuchautor, Produzent. Jetzt sind Sie Showrunner. Ein zwingender Schritt?

DENNIS LEHANE: Ich finde schon. Es ist etwas, auf das ich mich schon länger zubewegt habe. Ich hatte davor schon zweimal etwa zumindest in Teilen das Hütchen bei einer Serie auf. Und ich habe dabei gemerkt, dass mir das liegt, dass es etwas ist, dem ich nachgehen will. Viele von uns Autoren interessiert das nicht. Sie sind glücklich damit, das Drehbuch zu schreiben. Um den Rest sollen sich gerne andere kümmern. Das ging mir lange nicht anders. Aber mehr und mehr kam ich zu der Überzeugung, dass ich mich noch mehr um eine Geschichte kümmern muss, wenn sie mir wirklich am Herzen liegt. Kontrolle hat man nur, wenn man Verantwortung übernimmt. Und alle kreativen Entscheidungen trifft. Das ist es, worum es geht, wenn man ein Showrunner ist. Als dieses Projekt bei mir landete, war ich bereit für den entscheidenden Schritt. Ich legte ein Regelwerk fest, wie ich die Sache anpacken wollte. Dafür erhielt ich grünes Licht. Und dann habe ich es gemacht.

Anders als andere Showrunner haben Sie aber keinen Writers Room beschäftigt.

DENNIS LEHANE: Ich habe mir überlegt, wen ich mit an Bord holen könnte. Aber dann dachte ich mir: Bist du verrückt, warum würdest du das machen wollen? Ich wollte den Stoff nicht aus der Hand geben. Ich wollte der Serie meinen Stempel aufdrücken, ich wollte die Ästhetik bestimmen. Ich wusste genau, wie "In With the Devil" aussehen sollte. Da gibt man das nicht ab. Wer weiß, was dann herauskommt? Was wäre gewesen, wenn ein anderer Autor entschieden hätte, dass man die Morde an den Mädchen zeigt? Das wollte ich nicht riskieren. Das ist, meiner Ansicht nach, schlechtes Fernsehen. Es wäre der erste Instinkt eines schlechten Autors - oder eines schlechten Showrunners - gewesen. Nein, wenn man will, dass die eigene Ästhetik umgesetzt wird, muss man das selbst übernehmen.

Es ist eine Serie über die Auswirkung von Gewalt.

DENNIS LEHANE: Und nicht eine Serie über Gewalt. Richtig. Es geht um den Welleneffekt von Gewalt, was Gewalt anrichtet, was sie mit Menschen anstellt, was sie aus ihnen macht. Auf keinen Fall sollte es eine gewaltvolle Serie werden. Ich will keine Gewalt zeigen, sie widert mich an. Mit Ausnahme der Exzesse im Gefängnis, das sind Jungs unter sich.

Sie haben auch die Kreativen um sich herum sorgfältig ausgewählt. Sie arbeiten zum zweiten Mal mit dem belgischen Regisseur Michael Roskam, mit dem Sie bereits The Drop - Bargeld" gedreht haben.

DENNIS LEHANE: Mir gefällt seine Sensibilität. Sie ist ganz anders, als man es von anderen Regisseuren kennt. Er blickt einfach anders auf das Material. Man merkt sofort, dass er kein Amerikaner ist, er ist in keinster Form amerikanisiert. Ich mochte sein Debüt, Bullhead" mit Matthias Schoenarts. Und ich habe geliebt, was er mit "The Drop" gemacht hat. Er hat ein sehr unmittelbares Gespür dafür, wie man Gewalt in Filmen umsetzt. Mein Eindruck war, dass "In With the Devil" genau einen solchen Filmemacher auf dem Regiestuhl brauchte. Wie gesagt, Gewalt sollte nicht im Mittelpunkt stehen, sie musste sparsam eingesetzt werden, zum richtigen Zeitpunkt. Aber wenn es Gewalt gibt, dann soll sie einen zwischen die Augen treffen, dann soll sie explodieren, es muss einem durch Mark und Bein gehen.

Er ist aber auch ein Regisseur, der weiß, dass Stille ein machtvolles Instrument ist.

DENNIS LEHANE: In der Ruhe liegt die Kraft, richtig? Michael weiß genau, wie man das hinkriegt, wie man die Stille umsetzt, die Gewalt umfließt, diese ganz eigentümliche Finsternis. Genau das ist es, was mich interessiert. Manchmal gibt es diese Dunkelheit sogar bei gleißendem Tageslicht. Wenn Sie mich fragen, dann ist einer der eindringlichsten Momente die Szene, in der Miller, der Cop, der dem Killer auf der Spur ist, wunderbar gespielt von Greg Kinnear, die Leiche findet. Man sieht die Leiche nicht, nur eine Form am Bildrand. Vor allem sieht man ein Kornfeld, und man sieht den Gesichtsausdruck von Miller - eine ziemlich ikonische Einstellung, die die große Leinwand verdient gehabt hätte.

Immer wieder bauen Sie in Ihren Stoffen präzise Hardboiled-Welten auf, durch die Sie wie selbstverständlich steuern, nur um den Rahmen zu nutzen, die männliche Psyche zu dekonstruieren - siehe Mystic River", siehe Shutter Island". Siehe aber auch "In With the Devil".

DENNIS LEHANE: Hmm. Okay, kann man so sehen.

War dieser Blick auf das männliche Wesen, was Sie an dem Projekt interessiert hat?

DENNIS LEHANE: Ein Produzent, Kary Antholis, machte mich auf den Stoff aufmerksam. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie bereits zehn Jahre daran gearbeitet, die Geschichte zu knacken. Bisher hatten sich noch alle die Zähne daran ausgebissen. Ich habe mir den Tatsachenroman von Jimmy Keene also durchgelesen. Kurz vor Schluss hatte ich eine Eingebung. Da dachte ich, ich hätte eine Idee, wie man die Sache anpacken müsste. Technisch gesehen, war es etwas, was gar nicht in dem Buch steckte, das den Leser eher mitnimmt auf eine emotionale Reise. Aber mir gefiel das, diese Idee, dass Larry Hall für die dunkelste Aspekte toxischer Maskulinität steht. Damit wird der Held der Geschichte konfrontiert, Jimmy Keene - oder besser gesagt: mein Jimmy Keene. Ich schicke ihn auf eine Reise der Erkenntnis, in deren Verlauf er realisiert, dass Larry Hall nicht so weit von ihm entfernt ist, wie er sich das selbst einzugestehen bereit ist. Das ist nicht die Geschichte des echten Jimmy Keene. Aber die Fakten und Hintergründe stimmen alle: Es ist derselbe Tanz, dasselbe Schachspiel. Meine Schachfiguren sind aber anders, weil ich meiner ursprünglichen Eingebung folgen wollte. Ganz früh in der Serie heißt es: "Du musst eine gemeinsame Basis mit diesem Mann finden." Daraus ergibt sich die Frage: Wie findet man eine gemeinsame Basis mit einem Serienmörder?

Haben Sie den realen Jimmy Keene getroffen?

DENNIS LEHANE: Wir haben viel Zeit zusammen am Telefon verbracht. Wir haben uns lange E-Mails geschickt. Körperlich getroffen haben wir uns bis heute nicht. Das eine Mal, dass er die Dreharbeiten besuchte, war ich verhindert. Entscheidend für mich ist, dass er die Serie mittlerweile gesehen hat und sehr glücklich damit ist.

Taron Egerton ist stark in der Hauptrolle, in der er völlig neue Seiten seiner schauspielerischen Bandbreite offenbart. Was gab Ihnen die Zuversicht, dass er dieser Rolle gewachsen wäre?

DENNIS LEHANE: Ich wusste es einfach. Für mich bestand da nie ein Zweifel.

Die komplette Serie ist aufgebaut als Abfolge von Zweierkonfrontationen. Jede Szene ist wie ein kleines Duell, jedes Gespräch ist ein Kräftemessen. Wie kamen Sie auf diese ungewöhnliche Struktur?

DENNIS LEHANE: Es war nicht so, dass dieser Aufbau Teil eines ausgeklügelten Plans gewesen wäre. Es war eher so, dass sich das beim Schreiben der Drehbücher organisch so entwickelt hat. Die gefährlichste Waffe auf der Welt ist der menschliche Verstand. Alles steuert schließlich auf die Konfrontation zwischen unserem Helden Jimmy Keene und dem Killer Larry Hall zu. Ich habe das scherzhaft "Mein Dinner mit Larry" genannt. Alles davor ist Präambel, ist wie Aufwärmen, sich lockermachen, sich vorbereiten. Ich stellte mir das Verhältnis zwischen den beiden Hauptfiguren als Tanz vor, als Tanz mit einem kaputten Verstand. Das ist es, was mich interessiert. Dabei fühle ich mich am wohlsten. Gib mir zwei Leute in einem Raum, die miteinander reden, dann bin ich wach.

Das heißt, dass Sie beim kompletten Schreiben der Drehbücher hellwach waren.

DENNIS LEHANE: Ich habe es als Schachpartien begriffen. Wenn zwei Figuren aufeinandertreffen, spielen sie Schach miteinander. Keiner darf sich einen Fehler leisten. Wer einen falschen Zug macht, gerät ins Hintertreffen. Dann hat er dieses Spiel verloren. Darauf wartet jede Figur in der Serie, die Gegenseite zu dem einen kleinen Fehler zu verleiten. Das ist ihr Ziel. Nur Larry nicht: Dessen einziges Ziel ist es, keinen Fehler zuzulassen.

Es ist ein zwingendes Szenario, immer weiter geht es in Richtung Herz der Finsternis.

DENNIS LEHANE: Guter Vergleich. Ich liebe Conrads Roman und Coppolas Film. Tatsächlich war Apocalypse Now" eine Referenz, die wir häufig bemühten, die Reise den Fluss entlang hin zu Kurtz. Das ist die Reise von Larry Keene in "In With the Devil".

Noch ein Zitat, das ganz zu Beginn der Serie fällt: "Es ist schwer, das Herz eines anderen Mannes zu kennen." Stimmen Sie zu, dass damit die ganze Serie perfekt umrissen wird?

DENNIS LEHANE: Natürlich. Von Cormac McCarthy gibt es den Satz: "Wie soll ein Mann seinen eigenen Verstand kennen, wenn sein eigener Verstand alles ist, womit er ihn kennen kann?" Stimmt doch, oder? Wir alle glauben, wir würden uns richtig gut kennen. Aber das stimmt nicht. Und wenn das nicht stimmt, wie soll man sich dann anmaßen, einen anderen zu kennen?

Wenn es schließlich ans Eingemachte geht, Jimmy seine Nemesis Larry endlich zum Reden gebracht hat, ist es so, als würde die Serie dem Publikum den Spiegel vorhalten. Was Larry zu Jimmy sagt, sagt er auch direkt zum Zuschauer. Inwieweit wurde dieser Spiegel beim Schreiben Ihnen vorgehalten?

DENNIS LEHANE: Mich interessierte die Idee, Objektivierung als Waffe zu verwenden. Jeder Mensch objektiviert. Das ist so. Da dulde ich keinen Widerspruch. Es ist Teil unseres Wesens. Und es ist auch keine schlimme Sache. Zum Problem wird Objektivierung, wenn sie als Waffe eingesetzt wird. Da bewegt man sich in trübes Gewässer. Mein Eindruck ist, dass es fast ausschließlich Männer sind, die das machen. Über diesen Impuls habe ich im Lauf der Jahre mit anderen Männern immer wieder gesprochen. Der Impuls, wenn man einfach nur eine attraktive Frau sieht. Lassen Sie einen attraktiven Kerl an einer Gruppe von Frauen vorbeigehen, die gerade in ein Gespräch vertieft sind, dann werden sie ihn nicht einmal wahrnehmen. Eine attraktive Frau und eine Gruppe von Kerlen? Da ist es egal, worüber sie gerade reden mögen, sie werden der attraktiven Frau nachschauen. Und natürlich musste ich mir dabei auch klarwerden, wie ich zu dieser Sache stehe. Wie sieht meine persönliche Historie aus? Wie war ich früher, wie bin ich heute, habe ich mich entwickelt? Kann ich meine Hände reinwaschen, bin ich Teil einer Komplizenschaft? Ziemlich zu Beginn von "In With the Devil" gibt es eine Szene mit sinnlosem Sex, weil das etwas ist, was Jimmy macht: Er gabelt Frauen in Bars auf und hat Sex mit ihnen. Aber da ist der Hauch eines Ausdrucks auf seinem Gesicht, als würde ihm dämmern, dass seine vermeintliche Selbstsicherheit nur eine Charade ist. Es arbeitet bereits in ihm.

Der Krimiplot ist dann nur ein Mittel, um diese Erkenntnis zu vertiefen?

DENNIS LEHANE: Er muss sich selbst erkennen, um sich ändern zu können. So geht es uns allen. Darum geht es.

Das Gespräch führte Thomas Schultze.