Europäische Kommission gibt 1,7 Millionen Euro für Serien-Hubs

Bei den mit einer Gesamtsumme von 1,7 Millionen Euro durch die Europäischen Kommission geförderten zwei Serien-Hubs ist auch eines dabei, an dem die Berliner Razor Film beteiligt ist.

Die Europäische Kommission stellt laut einer Mitteilung am Mittwoch 1,7 Millionen Euro für die Einrichtung von Creative Hubs zur Förderung des Drehbuchschreibens für europäische Serien bereit. Im Juli 2021 war ein Aufruf für das Pilotprojekt "Writing European" veröffentlicht worden mit dem Ziel, die Entwicklung und das Schreiben von High-End-Drama-Serien zu unterstützen, unter anderem durch die Schaffung von Kreativ-Zentren.

Zwei Projekte wurden jetzt gefördert, eines davon mit deutscher Beteiligung: Razor Film aus Berlin, die niederländische Lemming Film, Haut Et Court (Frankreich) und das gesamte Produzenten-Label The Creatives haben sich zusammengetan, um einen neuen Think Tank für Autor:innen und Produzent:innen namens "Creative Connection" zu gründen.

Die Denkfabrik soll Schreibtalente in Europa stärken, die Qualität von High-End-Serien steigern und Wissen und Expertise teilen. "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit unseren Partnerfirmen diesen Think Tank für internationale Autor:innen und Produzent:innen zum Leben zu erwecken, der auf kritische Weise hinterfragt, welche Geschichten wir in Europa künftig erzählen wollen. Gleichzeitig soll dort das unabhängige Entwickeln von einnehmenden und unterhaltsamen Geschichten gefördert werden ", sagen Roman Paul und Gerhard Meixner von Razor Film. Das Projekt wird mit 700.000 Euro unterstützt.

Der "European Writers Club" (EWC) erhält eine Million Euro, um die Zusammenarbeit zwischen Autor:innen, Sendern und Produzent:innen von europäischen Fernsehserien anzuregen. Erklärtes Ziel ist, die Schaffung neuer Ideen zu unterstützen, die über nationale und europäische Grenzen hinausgehen und das Potenzial für einen schnellen Marktzugang haben, so dass sie mit Inhalten globaler Streaming-Anbieter konkurrieren können.

Die Bildung eines europäisches Netzwerks von Fachleuten der Branche ist ebenso Teil der EWC-Agenda wie die Veranstaltung von maßgeschneiderten Bootcamps, in deren Mittelpunkt kollektive und kollaborative Prozesse stehen. Im EWC Konsortium vertreten sind Partner-Organisationen aus Skandinavien, Südeuropa, dem Baltikum und Irland. Die Europäische Kommission startet regelmäßig Pilotprojekte, die das Potenzial haben, später ein Teil des Creative Europe MEDIA Programms zu werden.