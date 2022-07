Kaufcharts: Kleine Atempause

In den Blu-ray-Kaufcharts eroberte sich "Matrix Resurrections" die Spitzenposition zurück. Obschon seit Mitte Juni im Handel gelang es dem "Matrix"-Sequel den Sony-Titel "Morbius" vom Thron zu schubsen, der in der Vorwoche erst auf Rang eins eingestiegen war. Auf Platz drei folgt "The Batman". Keinem New Release gelang es, die Top-10 der Blu-ray-Charts zu entern. Erst auf Position zwölf zeigt sich mit dem Action-Titel "Eraser: Reborn" ein Neuzugang.

Ähnliches Bild in den Blu-ray-Kaufcharts: Zumindest schaffte die fünfte Staffel von "MacGyver" sich als Neueinsteiger bis auf Rang sechs vorzuarbeiten. Das Führungstrio bilden "Morbius", "Matrix Resurrections" und "The Batman".

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf