"Jenseits der Spree" geht es weiter

Am Freitagabend geht es im ZDF mit der jungen frischen Krimireihe "Jenseits der Spree" und einer zweiten Staffel weiter, die wieder Studio Zentral produziert.

In Berlin-Köpenick und Umgebung haben die Dreharbeiten für die zweite Staffel des ZDF-Freitagskrimis "Jenseits der Spree" mit Seyneb Saleh und Jürgen Vogel in den Hauptrollen begonnen. An den Ufern der Spree im grünsten Berliner Bezirk beginnt die neue Staffel für die Cops mit einem Paukenschlag. Die erste Staffel mit ihren vier Folgen war mit durchschnittlich mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ein voller Erfolg.

Zur Handlung der zweiten Staffel: Ein Mord in den eigenen Reihen muss aufgeklärt werden. Ein packender Fall, der Robert Heffler (Jürgen Vogel) und das ganze Team an seine Grenzen bringt. Viel Zeit zum Verarbeiten bleibt ihnen nicht, denn das Verbrechen macht auch im wunderschönen Berlin-Köpenick keine Pause. Und auch Roberts Privatleben fordert ihn extrem: Seine Töchter haben sich in den Kopf gesetzt, eine neue Frau für ihn zu finden. Robert hat aber überhaupt kein Interesse daran und lässt lieber seine Affäre mit Chefin Katharina wieder aufleben. Klare Spielregeln, guter Sex, mehr nicht. Oder? Aber die härteste Probe steht ihm noch bevor.

Gedreht wird voraussichtlich bis Mitte Juli. Produzenten sind Lasse Scharpen und Moritz Mihm (Studio Zentral). Die Redaktion haben Nadja Grünewald Kalkofen und Dirk Rademacher.