Bericht: WBD beendet HBO Max-Rollout

Laut einem Medienbericht will Warner Bros. Discovery seinen kombinierten Streamingdienst in Frankreich starten. Demnach sei der globale Rollout für HBO Max beendet.

Television Business International (TBI) berichtet unter Bezug auf Exklusivinformationen, dass die weltweite Einführung von HBO Max von Warner Bros. Discovery beendet sei. In Europa wurde der WBD-Streamingdienst im März dieses Jahres in 15 Märkten eingeführt. Laut TBI wurde die HBO Max-Einführung in Island, der Türkei, Griechenland und den baltischen Staaten gestrichen.

In Frankreich wiederum soll zu einem ungenannten Datum ein kombinierter Dienst eingeführt werden, der HBO- und Discovery-Inhalte zur Verfügung stellen würde. Dass es einen solchen kombinierten Service irgendwann geben würde, hatten WBD-Manager im Zuge der Zusammenführung von WarnerMedia und Discovery immer wieder deutlich gemacht.

Dass die TBI-Informationen plausibel sind, untermauert ein Statement von WBD-Chef David Zaslav, das kürzlich bei einer Telefonkonferenz fiel: "Wir werden vorerst keine neuen Märkte erschließen. Wir werden dem Abonnentenwachstum nicht aggressiv hinterherjagen, solange wir an unserer ersten Priorität arbeiten, nämlich diese Produkte zusammenzubringen."

TBI selbst liegt eine Erklärung mit folgendem Wortlaut vor: "Warner Bros. Discovery hat sich öffentlich zu einem einzigen Streaming-Dienst bekannt, der HBO Max und Discovery+ vereint (...). Wir arbeiten weiter an unseren Plänen, einen qualitativ hochwertigen globalen Dienst sowohl in Gebieten, in denen wir bereits im Streaming-Bereich vertreten sind, als auch in neuen Märkten einzuführen. Frankreich bleibt ein strategisch wichtiger Markt, und wir werden den Zeitpunkt des Starts zu gegebener Zeit bestätigen."

Zuletzt war öffentlich geworden, dass in Teilen Europas keine HBO Max-Originals mehr produziert werden. Frankreich war davon ausgenommen. Für den französischen Markt war im Herbst letzten Jahres die ehemalige Canal+-Managerin Vera Peltekian zur verantwortlichen Führungskraft für die Entwicklung französischer HBO Max-Eigenproduktionen ernannt worden.