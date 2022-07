US-Kinohalbjahr im Zeichen langsamen Aufschwungs

Im Juni näherten sich die Kinos in Nordamerika erstmals seit Beginn der Pandemie wieder der Boxoffice-Milliarde für einen Einzelmonat. Gegenüber dem Vorjahr konnte das Halbjahresergebnis mehr als verdreifacht werden. Der Abstand zu 2019 liegt aber auf demselben Niveau wie in Deutschland - und Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr derzeit keinen größeren Fortschritt.

Wie man bei einem deutschen Nachrichtenmagazin jüngst zur Behauptung gelangte, Top Gun Maverick" habe an den deutschen Kinokassen nicht zünden können, mag angesichts von bald 2,5 Mio. Besuchern das Geheimnis des Autors bleiben. Womöglich trug das Ergebnis in den USA und Kanada zu dieser Einschätzung bei - denn dort legte der globale Hit, der mittlerweile bei über 1,1 Mrd. Dollar Einspiel steht und damit als zweiter Pandemie-Blockbuster nach dem phänomenalen Ergebnis von Spider-Man: No Way Home" (über 1,9 Mrd. Dollar) die Milliarden-Schallmauer durchbrach, eine (allerdings absolut erwartete) Überperformance im internationalen Vergleich hin. Über 570 Mio. Dollar wurden dort bislang eingespielt, was rund 52 Prozent der weltweiten Ticketumsätze entspricht.

Tatsächlich hatte "Top Gun Maverick" massiven Anteil daran, das zweite Kinoquartal in Nordamerika ins Zeichen des Aufschwungs zu stellen, nachdem zuvor vor allem Doctor Strange in the Multiverse of Madness" nach seinem Start Anfang Mai mit über 410 Mio. Dollar abgeliefert hatte. Auch in Deutschland punktete der Marvel-Hit mit knapp 2,2 Mio. Zuschauern. Zu den Enttäuschungen zählte in den USA aber Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" mit nur 96 Mio. Dollar - wohingegen der Film hierzulande als erfolgreichster Neustart des Jahres mit fast drei Mio. Kinobesuchern rangiert. Jurassic World: Ein neues Zeitalter" bleibt in Nordamerika mit bislang knapp 336 Mio. Dollar hinter dem direkten Vorgänger (Endergebnis in den USA/Kanada: knapp 418 Mio. Dollar) und erst recht hinter Jurassic World" (gut 653 Mio. Dollar) zurück. In Deutschland verhält es sich bei diesem Film, dessen laufendes Ergebnis von gut 1,5 Mio. Besuchern rund 200.000 Zuschauer hinter dem entsprechenden Zwischenstand von Jurassic World: Das gefallene Königreich" zurückliegt, ähnlich.

Generell lassen sich durchaus klare Parallelen erkennen, auch wenn der US-Sensationsstart von Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" die Schlagzeilen zum US-Kinomarkt zuletzt mitunter deutlich freundlicher ausfallen ließ als den Blick auf die hiesige Situation.

Der Juni jedenfalls stand in den USA und Kanada klar im Zeichen des Aufschwungs. Ersten Zahlen von Comscore zufolge wurde erstmals seit Beginn der Pandemie wieder ein Monatsergebnis erzielt, das mit 986 Mio. Dollar wieder auf Tuchfühlung zur Boxoffice-Milliarde ging. Generell zeigt sich am Ende des ersten Halbjahres ein mehr als deutliches Plus gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021. Damals hatte Comscore rund 1,1 Mrd. Dollar für den gesamten Sechs-Monats-Zeitraum gezählt (also nur etwas mehr als das jetzige Juni-Ergebnis), nun sollen zwischen Januar und Juni ersten Schätzungen zufolge 3,7 Mrd. Dollar eingespielt worden sein. Deutlich mehr als das Dreifache des Vorjahresergebnisses also - und keine 800 Mio. Dollar weniger als im Gesamtjahr 2021 (4,45 Mrd. Dollar).

Der Aufschwung im US-Kinomarkt ist also - ebenso wie jener, den der deutsche Kinomarkt im zweiten Quartal erlebte - unverkennbar. Der Abstand zu 2019 ist indes in beiden Märkten nahezu gleich hoch. So errechnet sich hierzulande auf Basis der Filmsource-Auswertung von Comscore (die "offizielle" Bilanz wird wegen des anderen Erfassungszeitraums etwas davon abweichen) eine Umsatzlücke von knapp 34 Prozent zum letzten ersten Halbjahr vor der Pandemie; in den USA sind es ersten Schätzungen zufolge rund 35 Prozent. Die Erholung des Kinomarktes in Nordamerika ist - gemessen am Halbjahr - jener in Deutschland also keineswegs voraus, auch wenn jüngste Zahlen darauf hindeuten, dass sie sich jenseits des Atlantiks zuletzt stärker beschleunigt hat, als hierzulande.

China, das sich in den beiden Pandemiejahren 2020 und 2021 zum weltweit umsatzstärksten Kinomarkt (allerdings auch das mit Ergebnissen weit unter Normalniveau) aufgeschwungen hatte, zahlt unterdessen den Preis für die extrem harte Corona-Politik (gerade wurde die Metropole Xi'an wieder in einen Lockdown geschickt) und die relativ weitreichende Abschottung des Marktes von US-Blockbustern. Mit geschätzt 2,6 Mrd. Dollar Einspiel blieben die Kinos im Reich der Mitte im ersten Halbjahr nicht nur sehr deutlich hinter dem US-Markt zurück, sondern konnten fast 40 Prozent weniger umsetzen als im Vergleichszeitraum 2021.

Wobei diese Misere durchaus Probleme für Hollywood schafft. Denn nach Angaben des "Hollywood Reporter" standen den 1,9 Mrd. Dollar, die US-Filme im ersten Halbjahr 2019 in China umsetzen konnten, zuletzt gerade noch 400 Mio. Dollar gegenüber. Selbst 2021 waren es in den ersten sechs Monaten umgerechnet noch rund 700 Mio. Dollar gewesen. Für das Gesamtjahr sehen Analysten aktuell ein China-Boxoffice von nur 5,2 Mrd. Dollar - in den USA und Kanada soll man hingegen wieder auf gut 7,5 Mrd. Dollar zusteuern können.

Ein solches Gesamtergebnis allerdings läge tatsächlich noch um rund 34 Prozent unter dem Wert (gut 11,3 Mrd. Dollar) aus 2019 - offenbar gehen die Prognosen also gerade nicht von einer Beschleunigung der Erholung in den kommenden Monaten aus. Bedenken haben die Analysten vor allem wegen des Zeitraums zwischen August und Mitte Oktober, in dem die US-Tentpoles eher rar gesät sind. Ein Problem, das natürlich auch den hiesigen Markt betrifft. Umso wichtiger wäre, dass der deutsche Film hierzulande wieder stärker punktet, als im ersten Halbjahr.