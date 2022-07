Michael Shannon tritt hinter die Kamera

Der bekannte Theater- und Filmschauspieler Michael Shannon wechselt die Seiten und hat sein Spielfilmregiedebüt angekündigt: Dabei handelt es sich um die Verfilmung des Theaterstücks "Eric Larue" von Brett Neveu, eine Art Antwort auf den Amoklauf an der Columbine High School im Jahr 1999. Wie Deadline" weiter weiß, wird Neveu auch für die Adaption verantwortlich zeichnen. Seine Uraufführung erlebte das Stück 2002 am A Red Orchid Theatre in Chicago, zu dessen Gründungsmitgliedern Shannon zählt. Die Dreharbeiten sollten ursprünglich in Arkansas stattfinden. Doch nachdem der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten eine fast 50 Jahre alte Grundsatzentscheidung gekippt hat und den Bundesstaaten das Recht einräumt, Schwangerschaftsabbrüche komplett zu untersagen und Arkansas zu den Staaten zählt, die ein Gesetz auf den Weg bringen, das ein fast vollständiges Verbot für Schwangerschaftsabbrüche vorsieht, wandert die Produktion nun nach Wilmington im Bundesstaat New York. Produzenten sind Sarah Green, Karl Hartmann, Jina Panebianco. Jeff Nichols gehört zu den Executive Producern.