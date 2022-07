Einschaltquoten: "In aller Freundschaft" hängt bei Jüngeren die Privatsender ab

Die Ärzteserie "In aller Freundschaft" nutzte den ruhigen Fernsehdienstag, um sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen zu glänzen. ZDFneo war um 20.15 Uhr stärker als das Hauptprogramm.

Klar das stärkste Format am Dienstagabend war die Ärzteserie "In aller Freundschaft" mit Folge 979 "Nur die Wahrheit zählt". 4,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachten um 21.05 Uhr einen Marktanteil von sehr guten 19,2 Prozent in der ARD. Davor hatte "Die Kanzlei" um 20.15 Uhr 3,80 Millionen Zuschauende und 16,4 Prozent Marktanteil. Schwerer tat sich dagegen im ZDF zur Primetime das dokumentarische Format "Nach der Flut - Eva Brenner hilft an der Ahr" mit 1,85 Millionen Zuschauenden. Da hatte die ZDFneo-Wiederholung von "Marie Brand und der Moment des Todes" zur gleichen Zeit mit 1,90 Millionen Zuschauenden oder zur späten Stunde "Markus Lanz" mit 1,88 Millionen Zuschauenden mehr Zuspruch.

"In aller Freundschaft" dürfte sich aber auch über den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gefreut haben. Hinter den Evergreens "Tagesschau" und "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" war die Ärzteserie dahingehend mit 12 Prozent das meistgesehene Primetime-Programm bei den Jüngeren. Die Privatsender hatten zu kämpfen. Mit am besten performte noch auf ProSieben "Darüber staunt die Welt" mit 8,3 Prozent. Die "Navy CIS"-Folgen auf Sat1 hatten 7,9 und 7,8 Prozent. Die zweite Ausgabe der Show "König der Kindsköpfe" auf RTL kam auf 8,4 Prozent, "Hot oder Schrott" auf Vox hatte 7,1 Prozent. Die dritte Staffel "Frau Jordan stellt gleich" hatte bei der Free-TV-Premiere auf ProSieben zur späten Stunde ab 22.40 Uhr gewohnt schweres Spiel mit 5,2 und 5,0 Prozent.