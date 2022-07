Ascot Elite startet eigene TVoD-Plattform

Der Schweizer Filmverleih Ascot Elite Entertainment bringt am heutigen Mittwoch mit der TVoD-Plattform ascot now sein eigenes Streaming-Angebot auf den Markt. Im Programm befinden sich rund 180 Filme aus der eigenen Library. Ascot will dabei vor allem seine jahrzehntelange Erfahrung als Lizenznehmerin von nationalen wie internationalen Produktionen einbringen.

Nebst den klassischen Genres werden auch Rubriken wie "Schweizer Filme" und "Preisgekrönte Filme" angeboten. In der Rubrik "Neuheiten" werden Filme zu leihen sein, die vor kurzem noch im Kino zu sehen waren und damit den direkten Weg vom Kinosaal auf den TV-Screen, Monitor, das Tablet oder via App aufs iPhone oder Android-Phone nehmen. Über die Rubrik "Close-up" wird zudem kostenloses Bonusmaterial abrufbar sein; von Interviews und "Q&A's" mit den Filmemachern, über "Making-ofs" oder "Behind the Scenes", bis zu "exklusiven Reportagen" zu aktuellen Filmdrehs und "virtuellen Setbesuchen".

Auch sollen User:innen zukünftig mittels Live-Streamings Zugang zu auserlesenen nationalen und internationalen Premieren erhalten. Zudem sollen durch die unternehmenseigene Plattform bestehende Synergien zwischen den Sparten Kino und dem Home Entertainment Bereich genutzt werden.

Der CEO Ascot Elite Entertainment, Stephan Giger, kommentiert: "Wir schätzen es sehr, mit ascot now die Konsumentinnen und Konsumenten jetzt noch direkter erreichen zu können und so neben der Generierung von zusätzlichen VoD-Einnahmen auch direkt auf aktuelle Kinostarts aufmerksam machen zu können. So gelingt es uns einerseits, unsere Community zu pflegen und zu stärken und andererseits im optimalsten Fall sogar Home Entertainment Fans zum Gang ins Kino zu motivieren."

Der CEO Ascot Elite Home Entertainment AG, Oliver Schnider, ergänzt: "Es freut mich sehr, mit unserem erstklassigen Programm näher an unsere Konsumentinnen und Konsumenten zu rücken und gleich zum Start von ascot now hochwertige Neuheiten wie den preisgekrönten Schweizer Kinofilm 'Soul of a Beast' oder den brillanten 'Die wundersame Welt des Louis Wain' mit Benedict Cumberbatch anbieten zu können."