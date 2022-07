Kinocharts Großbritannien: "Minions" holen "Elvis" vom Thron

In Großbritannien kickten die Minions Elvis vom Chartsthron: Mit umgerechnet 12,1 Mio. Euro Einspiel eroberte Neustart "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" Platz eins der britischen Kinocharts.

In Großbritannien kickten die Minions Elvis vom Chartsthron: Mit umgerechnet 12,1 Mio. Euro Einspiel eroberte Neustart Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" Platz eins der britischen Kinocharts. Allerdings war der Start nicht ganz so gut wie der erste Minions"-Film, der 2015 mit 16,2 Mio. Euro angelaufen war. Auf Platz zwei folgt Vorwochenspitzenreiter "Elvis" mit 3,4 Mio. Euro Einspiel (gesamt hat er fast 12 Mio. Euro eingespielt). Auf Platz drei hält sich - wie in der Vorwoche - Top Gun Maverick" mit 3,1 Mio. Euro (gesamt: 79,9 Mio. Euro). Komplettiert wird die Top 5 von Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (2,1 Mio. Euro; gesamt: 35,8 Mio. Euro) und Lightyear" (1,0 Mio. Euro; gesamt: 10,0 Mio. Euro).

Die Top 15 der britischen Kinocharts.