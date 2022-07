Arthouse-Kinocharts: "Elvis" bleibt der King

An einem Wochenende, an dem unter den Neustarts nur die "Minions" überzeugende Zahlen schrieben, konnte Baz Luhrmanns "Elvis" den Spitzenplatz der Arthouse-Kinocharts problemlos verteidigen. Dennoch konnten sich gleich zwei Debütanten in den Top 3 platzieren.

An seinem zweiten Wochenende konnte sich "Elvis" in den deutschen Kinos bestens behaupten und gab im Gesamtmarkt gerade einmal 20 Prozent der Besuche ab. Dementsprechend konnte er - während unter den Neulingen nur Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" überzeugende Zahlen schrieb - seinen Spitzenplatz in den von der AG Kino-Gilde und Comscore ermittelten Arthouse-Kinocharts mühelos verteidigen.

Einiges an Bewegung gab es auf den Toppositionen dennoch - denn mit Der beste Film aller Zeiten" und Wie im echten Leben" konnten sich zwei Debütanten auf den Plätzen 2 und 3 platzieren; im Gesamtmarkt waren diese Filme laut der Filmsource-Auswertung von Comscore für knapp 5700 bzw. knapp 4700 Besucher gut. Und auch einem weiteren Neuling gelang der Einzug auf Platz 10 der Hitliste (bzw. Platz 7 nach Kopienschnitt). Dass Axiom" dafür knapp 800 Besucher (im Gesamtmarkt) reichten, wirft allerdings auch ein Schlaglicht darauf, dass es der Arthouse-Markt mit seinem etwas älteren Publikum derzeit überdurchschnittlich schwer hat, an reguläre Zahlen anzuknüpfen. Echte Arthouse-Dauerbrenner bleiben indes Everything Everywhere All at Once" und Lola-Gewinner Rabiye Kurnaz gegen George W Bush", die sich an ihrem jeweils zehnten Auswertungswochenende auf den Positionen 5 bzw. 7 hielten und die nach Kopienschnitt sogar auf den Plätzen 3 bzw. 6 rangierten. Der schlimmste Mensch der Welt" hielt sich in seiner fünften Woche stabil auf Rang 4.

Die Top Ten der deutschen Arthouse-Kinocharts:

1. (1) "Elvis", 2. Woche

2. (NEU) "Der beste Film aller Zeiten", 1. Woche

3. (NEU) "Wie im echten Leben", 1. Woche

4. (4) "Der schlimmste Mensch der Welt", 5. Woche

5. (3) "Everything Everywhere All at Once", 9. Woche

6. (2) Schmetterlinge im Ohr", 3. Woche

7. (6) "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush", 10. Woche

8. (5) AEIOU - Das schnelle Alphabet der Liebe", 3. Woche

9. (7) Glück auf einer Skala von 1 bis 10", 5. Woche

10. (NEU) "Axiom", 1. Woche

Die Arthouse-Kinocharts werden erstellt von Comscore und der AG Kino-Gilde und bilden die Hitliste der Filme nach Besucherzahlen in den Mitgliedskinos des Verbands ab.