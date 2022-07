Tomas Alfredson inszeniert Serienadaption von Bergmans "Trolösa"

Ingmar Bergmans Drehbuch "Trolösa" ("Faithless"), das von Liv Ullmann bereits im Jahr 2000 als Spielfilm inszeniert und in den Wettbewerb von Canneseingeladen wurde, erhält nun eine Serienadaption. Hinter der Produktion steckt der schwedische Sender SVT. Für die Regie der auf 6x45 Minuten angedachten Geschichte ist Tomas Alfredson ("Dame König As Spion") an Bord, die Drehbuchadaption liegt in Händen von Sara Johnsen. "Trolösa" erzählt ein Liebesdreieck aus zwei Männern und einer Frau und soll auf einer realen Begebenheit in Bergmans Leben basieren.