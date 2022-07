SWR schreibt rote Zahlen

Der Jahresabschluss weist für die ARD-Rundfunkanstalt der Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ein Minus von 51,4 Mio. Euro aus, das im wesentlichen mit Programminvestitionen in Zusammenhang steht.

Trotz eines negativen operativen Ergebnis von -51,4 Mio. Euro hat der SWR-Rundfunkrat den Jahresabschluss 2021 des Senders genehmigt. Als vorherrschender Grund für die roten Zahlen werden zusätzliche programmliche Investitionen angeführt, die insbesondere auf junge Zielgruppen ausgerichtet sind. Der Sender kann auf Liquiditätsreserven zurückgreifen, die in den vergangenen Jahren durch Einsparungen erwirtschaftet wurden. Die Zahlungsfähigkeit sei im Berichtsjahr jederzeit gegeben gewesen und angesichts weiterhin vorhandener Reserven auch für die Zukunft gesichert.

Das unbereinigte Ergebnis weist ein deutlich höheres Minus auf: Erträgen in Höhe von 1.288 Mio. Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 1.436 Mio. Euro gegenüber. Hier schlagen die hohen Aufwendungen für das Bilanzmodernisierungsgesetz (kurz BilMoG) zu den Altersversorgungsverpflichtungen zu Buche.

SWR-Intendant Kai Gniffke gibt sich dennoch zufrieden: "Das Ergebnis der unabhängigen Wirtschaftsprüfung zeigt, dass der SWR gut und effizient gewirtschaftet hat. Wir gehen verantwortungsbewusst mit dem Geld der Beitragszahlenden um. Die besonderen Prinzipien der Buchführung führen zwar erstmalig zu einem negativen Eigenkapital, das aber nichts über die Leistungsfähigkeit und die Liquidität des SWR aussagt und dem strategischen Umbauprozess folgt."

Rundfunkrat und Verwaltungsrat des Sender machten deutlich, dass sie die Strategie des Senders, sich als innovatives Medienhaus aufzustellen, richtig finden. "Das Ergebnis ergibt sich zwingend aus dem strategischen Kurs des SWR, den wir unterstützen. So wurden in den vergangenen Jahren durch kluge Einsparungen Reserven geschaffen, die nun zusammen mit Umschichtungen im Gesamtetat genutzt werden, um das non-lineare Angebot weiter zu verbessern", so Hans-Albert Stechl, Vorsitzender des SWR-Verwaltungsrats.