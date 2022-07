Großfusion im Marktforschungsgewerbe

Zwei namhafte Daten-Dienstleister haben ihre Fusion bekannt gegeben: Das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK wird mit dem US-Konkurrenten NielsenIQ vereint. Konkret bedeutet dies, dass der Marktforschungsriese NielsenIQ die Mehrheit der Gesellschaft für Konsumforschung übernimmt. An der fusionierten Einheit soll Nielsen-Eigner Advent die Mehrheit halten. Parallel werden GfK, das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) und Finanzinvestor KKR Minderheitseigener werden, bzw. bleiben als Aktionäre investiert.

Durch den Zusammenschluss soll ein führender Anbieter von Handels- und Verbraucherdaten mit erweiterten Fähigkeiten zur Omnichannel-Messung entstehen. Für das vereinite Unternehmen würden sich neue Möglichkeiten im Bereich der Handels- und Verbraucheranalyse ergeben. Laut Mitteilung können Nielsen und GfK ihre sich ergänzenden Daten und Analyse-Tools zusammenführen, "wodurch Kunden einen noch umfassenderen Überblick über die Ausgaben der Verbraucher während des gesamten Einkaufsvorgangs erhalten" .

"GfK hat in den vergangenen Jahren erfolgreich eine digitale Transformation zu profitablem und nachhaltigem Wachstum vollzogen. Der Zusammenschluss mit NielsenIQ ist nun der logische nächste Schritt und wird uns in der nächsten Phase unserer Unternehmensentwicklung unterstützen", sagte Lars Nordmark, Interim Chief Executive Officer und Chief Financial Officer von GfK.

Der Vollzug der Transaktion wird der Mitteilung zufolge im Laufe dieses oder Anfang kommenden Jahres erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Vollzugsbedingungen. Bis zum Vollzug der Transaktion werden NielsenIQ und GfK unabhängige Unternehmen bleiben, die sich auf ihre derzeitigen Strategien und Wachstumspläne konzentrieren sollen .