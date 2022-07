Einschaltquoten: Sommerhitze drückt auch "Polizeiruf 110"

Am Sonntag blieb der neue "Polizeiruf 110: Black Box" unter der Sechs-Millionen-Zuschauer-Grenze, gewann aber die Primetime spielend. Samstag schlug "Schlag den Star" die neue RTL-Show, der Freitag blieb ganz in der Krimihand des ZDF.

Am Sonntagabend war der neue "Polizeiruf 110: Black Box" in der ARD das mit Abstand erfolgreichste Programm. 5,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten den neuen Fall von Claudia Michelsen nach der Regie von Ute Wieland und dem Drehbuch von Zora Holtfreter sehen. Das bedeutete 23,8 Prozent Marktanteil für die Produktion der filmpool fiction im Auftrag des MDR. Aber dass der neue Krimi nicht die Sechs-Millionen-Marke knackte, zeigt schon, dass es ein von der Sommerhitze gedrückter TV-Abend war. Die Wiederholung von "Inga Lindström: Familienfest in Sommerby" im ZDF hatte parallel 3,51 Millionen Zuschauende und einen Marktanteil von 14,3 Prozent. Am Nachmittag punktete RTL mit dem Formel-eins-Rennen in Großbritannien, 2,39 Millionen Zuschauenden und 18,5 Prozent Marktanteil.

Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte der "Polizeiruf" in der bloßen Anzahl mit 1,06 Millionen gegenüber 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern knapp die Nase vor der "Tagesschau". Beim Zielgruppenmarktanteil lagen aber die Nachrichten mit 22 Prozent gegenüber 18,9 Prozent vorn. Sat1 blieb zur Primetime mit dem Hollywoodfilm "Begabt - Die Gleichung eines Lebens" mit 10,2 Prozent zweistellig. Das galt auch für RTL mit "Stirb langsam 4 0" und 10 Prozent sowie ProSieben mit "Ready Player One" und 10,1 Prozent. Die Filme rangierten alle auf ungefähr dem gleichen ordentlichen Niveau.

Das öffentlich-rechtliche Duell am Samstagabend beim Gesamtpublikum gewann der Fall "Donna Leon: Stille Wasser" aus dem Jahr 2019 mit 4,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in der ARD. Währenddessen musste sich im ZDF die Show "Der Quiz-Champion" mit 3,19 Millionen Zuschauenden, aber immerhin 17,1 Prozent Marktanteil zufrieden geben. Der ARD-Krimi hatte 22,2 Prozent zur Primetime. Auf Platz elf der Tagescharts tauchte überraschend die SWR-Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg" und 1,43 Millionen Zuschauenden auf. Ein seltenes Bild, was eben auch der Programm-ausdünnende Sommer möglich macht. Bei den Jüngeren ging das Showduell zwischen "Schlag den Star" auf ProSieben und der neuen RTL-Show "Ich setz auf dich", die vom Konzept her vielfach mit "Wetten, dass..? verglichen wurde, ganz klar an ersteres Format. "Schlag den Star" hatte zwar nur knapp unter einer halben Million 14- bis 49-Jährige vor dem Fernsehschirm. Aber das reichte für starke 14,5 Prozent Zielgruppenmarktanteil. "Ich setz auf dich" mit Moderator Guido Cantz kam dagegen auf enttäuschende 7,6 Prozent. Bei den Jüngeren wiederum schlug der ZDF-"Quiz-Champion" mit sehr guten 12 Prozent "Donna Leon", die nur auf 8,3 Prozent kam.

Am Freitag gab es das übliche Bild: Das ZDF-Doppelpack "Ein Fall für zwei" und "SOKO Leipzig" dominierte die Primetime beim Gesamtpublikum mit 4,08 Millionen und 3,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, was 17,6 Prozent resp. 15,6 Prozent entspricht. In der ARD hatte die "Praxis mit Meerblick" um 20.15 Uhr 3,54 Millionen Zuschauende. Bei den 14- bis 49-Jährigen bleibt die neue RTL-Show "Top Dog Germany", eine Variation auf "Ninja Warrior Germany" mit Vierbeinern, das Maß aller Dinge mit guten 12,7 Prozent, auch wenn es im Vergleich zu den Vorwochen bei den Prozentpunkten etwas nach unten ging. ProSieben schaffte die Zweistelligkeit mit dem Hollywoodfilm "Iron Man 3", der zur Primetime 11,1 Prozent errang. Auf Sat.1 hatte das Show-Finale von "All Together Now" 8,2 Prozent.