Beta Film und Disney+ bündeln Kräfte bei "The Invisible Girl"

Beta Film und der spanische Disney+-Ableger arbeiten bei der spanischen Serie "The Invisible Girl" zusammen. Sie basiert auf der erfolgreichen Buchreihe des Young-Adult-Phänomens Blue Jeans aus Sevilla (sein bürgerlicher Name ist Francisco de Paula Fernández) und wird von Morena Films federführend produziert. Die Dreharbeiten der auf acht Episoden angelegten Serie haben in Südspanien begonnen und sollen an verschiedenen Orten in der Provinz Sevilla fortgeführt werden. Beta Film hat die internationalen Rechte übernommen. Die Hauptrollen spielen Daniel Grao und Zoe Stein. Als Vater-Tochter-Gespann werden sie in die Ermittlungen in einem Mordfall an einem jungen Mädchen gezogen. Die Regie übernehmen Tito López Amado und Aritz Moreno, zum Autorenteam gehören Carmen López-Areal, Marina Efron, Antonio Hernández Centeno, Ramón Tarrés und Ian de la Rosa.