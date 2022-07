Hohe Ehre für Denzel Washington

Oscarpreisträger Denzel Washington ist eine von 17 Persönlichkeiten, die dieses Jahr von US-Präsident Joe Biden mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet werden.

Oscarpreisträger Denzel Washington ist eine von 17 Persönlichkeiten, die dieses Jahr mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet werden. Die Presidential Medal of Freedom ist neben der gleichrangigen Congressional Gold Medal eine der beiden höchsten zivilen Auszeichnungen der Vereinigten Staaten von Amerika. Die Auszeichnung ehrt den Einsatz um das Gedeihen, für den Erhalt der Werte oder die Sicherheit der USA, für den Weltfrieden oder andere bedeutende gesellschaftliche, öffentliche oder private Bestrebungen. Denzel Washington wird für seinen langjährigen Einsatz als Sprecher des "Boys & Girls Clubs of America" gewürdigt, einer Organisation, die außerschulische Programme für junge Menschen anbietet. Auch der 2011 verstorbene Apple-Gründer Steve Jobs gehört zu den diesjährigen Ehrenpreisträgern.