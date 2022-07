Filmfest München zieht mit 50.000 Tickets Bilanz

Am Wochenende ist das Filmfest München zu Ende gegangen und die Verantwortlichen ziehen eine positive Bilanz. Demnach besuchten es rund 50.000 Zuschauer:innen und lösten Tickets für die Filmvorführungen. Bei den Panels, Veranstaltungen, Empfängen, Premierenpartys und "Filmmakers Live!"-Gesprächen seien es 10.000 Gäste gewesen. Auch im Netz verzeichnete das Filmfest einen Zuwachs. So sei die Follower-Zahl bei Instagram etwa um 25 Prozent gestiegen, Panels und Trailer erreichten als Stream auf der Webseite rund 22.000 Views.

Dem Filmfest München sei es 2022 mit einem konzentrierten Programm aus 120 Filmen gelungen, die Menschen ins Kino zurückzubringen und den Dialog über Film wiederzubeleben. "Wir hoffen sehr, dass die Kinos diesen Schwung mit in den Sommer und Herbst nehmen können," sagte Festivalleiterin Diana Iljine.

Die neuen Festival-Locations seien gut angekommen. Insbesondere das neue Festivalzentrum am Amerikahaus, mit dem das Filmfest auch inhaltlich erneut kooperierte, seien von den Festivalfans und den akkreditierten Besucher:innen sehr positiv angenommen worden. Mit seiner zentralen Lage mitten im Kunstareal und mit kurzen Wegen zu vielen der Festivalkinos und der Beergarden Convention habe sich das neue Zentrum schnell etablieren können.

Auch inhaltliche Neuerungen wie die erste CineCoPro Conference - dieses Jahr mit dem FFF Bayern und dem BFI (British Film Institute) - seien erfolgreich gewesen und sollen, wie auch die bereits erprobten Kooperationen mit anderen Kulturpartnern wie dem Museum Brandhorst, auf jeden Fall fortgeführt werden.

International werde das Filmfest als Plattform, insbesondere auch für wichtige Weltpremieren, immer stärker wahrgenommen. Dass darunter erstmals auch mit Marcelo Gomes' "Paloma" die Weltpremiere eines brasilianischen Films reüssierte, freue nicht nur das angereiste Team, sondern auch das Filmfest.

Festivalleiterin Diana Iljine fasst ihre Eindrücke dieser Ausgabe zusammen: "Ich bin sehr glücklich, dass die Filme, die neuen Formate und Orte so gut angekommen sind. Mein Team und ich blicken alle mit großer Freude auf dieses Festival zurück. Wir danken allen Partnern auch an dieser Stelle nochmals ganz herzlich - ohne sie wäre das Festival nicht so strahlend und erfolgreich! Und wir freuen uns bereits auf unseren 40. Festivalgeburtstag im nächsten Jahr."