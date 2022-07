Foto des Tages: "Alfons Zitterbacke - Endlich Klassenfahrt!" feiert Premiere

Kino

Eine gelungene Premiere unter tosendem Applaus feierte gestern Mittag in Berlin das Team von "Alfons Zitterbacke - Endlich Kassenfahrt!" in einem ausverkauften Kino in der Kulturbrauerei. X Verleih-Chefin, Leila Hamid (ganz links) begrüßte unter anderem Regisseur und Autor Mark Schlichter, Produzentin Nicole Kellerhals sowie die Darsteller:innen Leni Deschner, Sam Riley, Alexandra Maria Lara, Haley Louise Jones, Luis Vorbach und die Gast-Darsteller Simón Albers und Sänger Egon Werler (von links nach rechts). X Verleih bringt "Alfons Zitterbacke - Endlich Kassenfahrt!! diesen Donnerstag bundesweit in die deutschen Kinos. Parallel dazu läuft noch bis zum 10. Juli eine ausgedehnte Kinotour mit Alfons Zitterbacke, dem größten Pechvogel aller Zeiten, durch Ostdeutschland. (PR-Veröffentlichung; Foto: Daniel Hinz/X Verleih)