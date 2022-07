Streaming Olé

Mit ViX+ geht Mitte Juli in Teilen der spanischsprachigen Welt ein neuer Streamingdienst an den Start. Zu den Launch-Regionen zählt auch die USA.

Die Ausdifferenzierung des globalen Streamingbusiness schreitet trotz vereinzelter Wachstumssorgen voran. Jetzt kündigte die TelevisaUnivision Inc. an - nach eigener Aussage das weltweit führende Unternehmen für spanischsprachige Inhalte - mit ViX+ am 21. Juli in den USA, Mexiko und den meisten spanischsprachigen Ländern Lateinamerikas einen weiteren Abo-Streamer etablieren zu wollen. In den USA beträgt der Monatstarif 6,99 Dollar, in Mexiko beispielweise 119 Pesos.

Bei ViX+ handelt es sich um die Premium-Variante von ViX, dem laut Mitteilung "ersten großen globalen Streaming-Dienst, der speziell für die spanischsprachige Welt entwickelt wurde" und im März dieses Jahres gestartet war. .

ViX+ bietet Abonnenten Zugang spanischsprachigen Entertainment-Inhalten mit zunächst mehr als 10.000 Programmstunden und bis zu 7.000 Stunden Live-Sport. Abonnenten des werbefreien Angebots erhalten Zugriff auf über 70 ViX+ Original-Serien und -Filme. Zu den exklusiven Premium-Serien, die zum Start verfügbar sein werden, gehören "María Felix, La Doña", "La Mujer del Diablo" und "Mi Vecino El Cartel", die von Selena Gomez produziert wurde.