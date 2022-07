Sky-Original-Serie "Tender Hearts" abgedreht

Nach 53 Drehtagen im Studio in Berlin ist jetzt am Strand von Chania auf Kreta die letzte Klappe zur Sky-Original-Serie Tender Hearts" gefallen, die Pola Beck nach einem Konzept und Drehbüchern von Eva Lia Reinegger inszeniert hat.

Die in der nahen Zukunft angesiedelte Romantic Comedy wird von Odeon Fiction produziert. Friederike Kempter spielt darin die Games-Programmiererin Mila, die gerade in ein schickes Apartment in der Stadt umgezogen ist und dort ihr Leben genießt. Einziger Wermutstropfen: Mia ist Single und in Sachen Dating und Sex total unzufrieden. Unterstützung erhält sie bei ihren Datingversuchen von ihrem besten Freund Toni (Vladimir Korneev), doch bevor es mit ihren Datingpartnern zu zu großer Nähe kommt, kneift Mia immer. Und dann sind da auch noch ihre erfolgreiche und anspruchsvolle Schwester Anja (Heike Makatsch) und ihre Eltern, die sehnlichst darauf warten, dass Mia den Richtigen anschleppt.

Eines Tages erfährt Mila zufällig von dem Unternehmen "Tender Hearts", das so genannte Lovedroids entwickelt hat, die Frauen in jeder Hinsicht glücklich machen sollen. Mia abonniert "Friendly Bo" (Madieu Ulbrich), den sie ihren verblüfften Freunden und der Familie als ihren neuen Partner vorstellt. Mila ist glücklich, muss ihre neue Beziehung aber gegen viele Vorurteile verteidigen - und beginnt schon bald, an ihrer Entscheidung zu zweifeln. Unterdessen lernt Bo nicht nur viel über Mila, sondern auch über sich selbst.

In weiteren Rollen sind u.a. Yousef Sweid, Benny Opoku Arthur, Jonas Stenzel, Kotti Yun und Marie-Lou Sellem zu sehen.

Als Produzentin fungiert Katja Herzog, als Producerinnen sind Kathrin Tabler und Karoline Mennecken an Bord. Für Sky Deutschland zeichnen Frank Jastfelder als Director Original Production, Andreas Perzl als Executive Producer sowie Florian Handler als Junior Executive Producer verantwortlich.

Produzentin Katja Herzog sagt über die Entstehung der achtteiligen Serie, die vom Medienboard Berlin-Brandenburg, dem FFF Bayern und dem German Motion Picture Fund (GMPF) gefördert wurde und voraussichtlich im ersten Halbjahr 2023 bei Sky ausgestrahlt wird: "Corona war trotz warmem Wetter dieses Jahr eine große Herausforderung für Dreharbeiten. Deswegen haben wir uns jeden Tag besonders gefreut, wie die Figuren und Zukunftsvision von Eva Lia Reinegger endlich lebendig wurden! Pola und das Filmteam haben mit vielen kreativen Ideen eine tolle Arbeit geleistet und die Unterstützung durch Sky war hervorragend. Wir können es kaum erwarten, nun die spannende Postproduktionsphase zu starten, um den Sky-Zuschauern die fertige Serie bald zu präsentieren."

Andreas Perzl, Executive Producer Sky, ergänzt: "53 Drehtage sind im Kasten: Das Team um Regisseurin Pola Beck hat eine faszinierende Zukunftswelt entstehen lassen, die 'Bühne' geschaffen für eine originelle RomCom um Mila und Bo, beeindruckend gespielt von Friederike Kempter und Madieu Ulbrich. Wir danken allen Beteiligten von Herzen für ihren Einsatz und freuen uns nun, aus den vielen humorvollen, einfühlsamen und überraschenden Situationen und Momenten acht Folgen zu kreieren, die kommendes Jahr unsere Zuschauer*innen bestens unterhalten werden."