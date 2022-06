UFA mit VR-Projekt für Gedenkstätte Sachsenhausen

Das volumetrische Zeitzeugeninterview "Ernst Grube - Das Vermächtnis" wurde in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut und in Anwesenheit des Holocaust-Überlebenden präsentiert.

Die UFA und das Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut haben sich für eine besondere Produktion zusammengetan, die die Erinnerung an den Holocaust aufrecht erhalten soll. Das VR-Projekt "Ernst Grube - Das Vermächtnis" wurde nun in Anwesenheit des Holocaust-Überlebenden Ernst Grube in der Gedenkstätte Sachsenhausen der Öffentlichkeit vorgestellt. Dort steht das innovative volumetrische Zeitzeugeninterview noch bis Ende Oktober für Besucherinnen und Besucher der Gedenkstätte zur Verfügung.

Der 1932 in München als Kind einer jüdischen Mutter und eines nichtjüdischen Vaters geborene Grube hat das KZ-ähnliche Getto Theresienstadt überlebt. Im August 2019 wurde er mit Hilfe von 32 Kameras im volumetrischen Studio aufgenommen, während er dem damals 16-jährigen Schüler Phil Carstensen von seinen Erlebnissen im nationalsozialistischen Deutschland und seiner Deportation nach Theresienstadt erzählte. Grube ist u. a. langjähriges Mitglied der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes / Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, Präsident der Lagergemeinschaft Dachau e.V. und Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Bayerische Gedenkstätten.

Ernst Grube sagt über das Projekt: "In der vielgestaltigen Erinnerungsarbeit waren und sind unsere Berichte als Überlebende der NS-Verfolgung ein wichtiger Beitrag. Diese unmittelbaren Zeugnisse werden mit unserem Ableben fehlen. Kann die neue volumetrische Darstellung unsere Erzählungen eindrücklicher dokumentieren und transportieren? Ich bin selbst sehr beeindruckt von der technischen Umsetzung dieses ersten Beispiels, das meine Verfolgung und die meiner Familie zum Inhalt hat. Jetzt bin ich neugierig und gespannt, welche Wirkungen es vor allem bei jüngeren Menschen haben wird."

Der technischer Leiter des Projekts, Oliver Schreer, vom Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut sieht in volumetrischem Video "eine einzigartige Möglichkeit, Zeitzeugeninterviews mit Holocaust-Überlebenden für nachfolgende Generationen zu bewahren und realitätstreu erfahrbar zu machen. Die von uns entwickelte leistungsstarke und vielseitig einsetzbare Technologie bietet ein enormes Potenzial für die Bildung und Erinnerungskultur."

Joachim Kosack, Geschäftsführer UFA und UFA Serial Drama, ergänzte: "Ziel des Projekts war die Berichte über die Gräueltaten des Nationalsozialismus für nachfolgende Generationen zu dokumentieren und einen Beitrag zur deutschen Erinnerungskultur zu leisten."

Das Interview wurde im volumetrischen Studio der Firma Volucap in Potsdam-Babelsberg aufgenommen und schließlich als begehbarer Film produziert. Das vom Medienboard Berlin-Brandenburg geförderte ca. 50-minütige VR-Zeitzeugeninterview wurde diesen März in Kooperation mit INVR.Space fertiggestellt und besteht aus fünf Episoden - vom Elternhaus in München bis in das Getto Theresienstadt. Nutzerinnen und Nutzer können an der Erzählung Grubes teilnehmen, als stünden sie ihm direkt gegenüber.