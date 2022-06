Göttervater Hugh Grant

In der achtteiligen Netflix-Serie "Kaos" übernimmt Hugh Grant die Rolle des Zeus.

Hugh Grant übernimmt in der achtteiligen Netflixserie "Kaos", die Georgi Banks-Davies und Runyararo Mapfumo für Netflix inszenieren werden, die Rolle des Göttervaters Zeus. Wie "Deadline.com" berichtet, wirft die Serie mit schwarzem Humor einen Blick auf die griechische Mythologie. Aus dem ehemals allmächtigen Göttervater ist inzwischen ein verzweifelt unsicherer und rachsüchtiger Zeus voller Neurosen geworden. Er ist davon überzeugt, dass sein Fall unmittelbar bevorsteht und sich auch überall Anzeichen dafür.

Weitere Rollen in der Serie, die noch in diesem Sommer gedreht werden soll, haben u.a. David Thewlis (Hades), Janet McTeer (Hera), Nabhaan Rizwan (Dionysus), Cliff Curtis (Poseidon), Killian Scott (Orpheus), Misia Butler (Caneus) und Leila Farzad (Ari) übernommen.

Der Schöpfer der Serie, Charlie Covell, sagt über das Projekt: "Ich bin absolut begeistert, 'Kaos' machen zu können und ich kann mir kein aufregenderes und dynamischeres Team vorstellen, um das alles zum Leben zu erwecken. Georgi und Runyararo sind beides visionäre Regisseure mit einem erfreulich dunklen Sinn für Humor - ich freue mich, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Ich glaube, ich bin immer noch in einem Schockzustand über die Nachricht, dass Hugh Grant zugestimmt hat, Zeus zu spielen - das war ein Traum von mir. Er führt einen gewaltigen Cast von Schauspieler:innen an und wir fühlen uns sehr geehrt, sie alle an Bord zu haben. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Dreh zu beginnen."

Als Produzent:innen der Serie fungieren Katie Carpenter, Harry Munday und Michael Eagle-Hodgson.