Winslet hat Vertrauen zu HBO

Kate Winslet, vor kurzem preisgekrönt für ihre Arbeit in der Serie Mare of Easttown", steigt in eine weitere Miniserie von HBO ein. Sie übernimmt eine Hauptrolle "Trust" und produziert auch die Adaption von Hernan Diaz' im Mai erschienenem und bejubelten Bestsellerroman. Der schildert aus verschiedenen Perspektiven und in verschiedenen Genres die Geschichte eines Tycoons und seiner Frau, anhand der Biografien, die über sie geschrieben werden. Diaz, dessen Debüt für dem Pulitzerpreis nominiert wurde, kommt ebenfalls als Executive Producer an Bord des Projekts.

Winslet wurde u.a. mit einem Emmy und einem SAG Award für ihre Rolle in dem Krimi "Mare of Easttown" gewürdigt und steht als nächstes in Ellen Kuras' "Lee" über die als Model und Kriegsfotografin bekannte Lee Miller vor der Kamera (wir berichteten). Auch bei den beiden, genannten Projekten wirkt die Schauspielerin, die mehrfach Oscar-nominiert und für Der Vorleser" auch prämiert wurde, als Produktionspartnerin.