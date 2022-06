Zweite Staffel von "Oh Hell" kommt, aber MagentaTV steigt aus Fiction aus

Der neue MagentaTV-Chef Arnim Butzen setzt lieber auf Sport und die Aggregator-Funktion als auf deutsche Fiction. Trotzdem wird es noch eine zweite Staffel der Serie "Oh Hell" geben.

Creator und Autor Johannes Boss wünschte sich noch im März im Blickpunkt:Film-Interview eine zweite Staffel der ziemlich tollen Comedy-Serie "Oh Hell". "Wenn 'Oh Hell' draußen ist, wäre es für mich fantastisch, diese Welt weitererzählen zu können", sagte er damals. Die Deutsche Telekom bestätigte jetzt eine zweite Staffel und kündigte gleichzeitig einen Strategiewechsel an.

Der neue MagentaTV-Chef Arnim Butzen sieht in den fiktionalen Serienproduktionen nicht die Zukunft des Streaming-Angebots der Deutschen Telekom. Es sei ein Lernprozess gewesen, die Erfahrung zu machen, wie schwierig es sei, eine erfolgreiche Serie zu produzieren.

Hintergrund ist die gewachsene Konkurrenz im Markt und die Herausforderung, mit einem einzelnen Produkt wie zum Beispiel einer Serie wie "Wild Republic" aus dem Angebot herauszustechen. Deswegen ziehe sich die Telekom erst einmal aus der Serienproduktion zurück, setze lieber auf Sportrechte und den Schwerpunkt als Aggregator-Plattform.