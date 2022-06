Cameron Diaz ist "Back in Action"

Eigentlich hatte sich der einstige Komödien-Darling Cameron Diaz 2018 aus Hollywood verabschiedet bzw. ihre Filmkarriere niedergelegt. Jetzt hat sie ihre Rückkehr vor die Kamera angekündigt in einer Produktion für Netflix: An der Seite von Oscargewinner Jamie Foxx spielt sie in "Back in Action" die weibliche Hauptrolle. Über den Inhalt der Actionkomödie ist zwar nichts bekannt, allerdings ist gesetzte Sache, dass Seth Gordon den Stoff nach einem Drehbuch inszeniert, das er mit Brendan O'Brien geschrieben hat. Für die Produktion zeichnet Beau Bauman gemeinsam mit Seth Gordon verantwortlich. Die Dreharbeiten sollen im Laufe des Jahres starten.