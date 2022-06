Namhafte Neuzugänge bei "Mr. and Mrs. Smith"-Serie für Prime Video

Der Cast von Prime Videos angekündigtem Serienreboot von "Mr. and Mrs. Smith" hat sich um spannende Neuzugänge erweitert. Zu den die Titelhelden spielenden Donald Glover und Maya Erskine reihen sich Michaela Coel, John Turturro und Paul Dano.

Der Cast von Prime Videos angekündigtem Serienreboot von "Mr. and Mrs. Smith" hat sich um spannende Neuzugänge erweitert. Zu den die Titelhelden spielenden Donald Glover und Maya Erskine reihen sich Michaela Coel ("I May Destroy You"), John Turturro und Paul Dano. Dies meldet "Variety".

Das Reboot basiert auf Doug Limans erfolgreichem Actionfilm aus dem Jahr 2005, in dem Brad Pitt und Angelina Jolie die Hauptrollen inne hatten, ein Ehepaar, das überrascht feststellt, dass der jeweils andere als Auftragskiller arbeitet und mit der Mission betraut wurde, den jeweils anderen umzubringen.

Prime Video will aus dem Stoff nun eine Serie entwickeln, bei der Donald Glover nicht nur mitspielt, sondern auch Ko-Schöpfer und Executive Producer ist über seinen Overall-Deal mit dem Streamer. Kreative Partnerin ist Francesca Sloane, die auch als Showrunnerin fungiert.