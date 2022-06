"Nicht ganz koscher" gewinnt Fritz-Gerlich-Preis

Der von der Tellux-Gruppe in Kooperation mit der Erzdiözese München und Freising und dem Filmfest München vergebene Preis wurde gestern in der Alten Kongresshalle am Bavariapark in München verliehen.

Aus den Händen von Kardinal Reinhard Marx sowie den Tellux-Film-Geschäftsführern Martin Choroba und Philipp Schall nahmen die Regisseure und Autoren von Nicht ganz koscher - Eine göttliche Komödie", Stefan Sarazin und Peter Keller gestern Abend in der Alten Kongresshalle am Bavariapark in München den Fritz-Gerlich-Preis entgegen.

Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird von der Tellux-Gruppe in Kooperation mit der Erzdiözese München und Freising und dem Filmfest München an einen zeitgenössischen Spiel- oder Dokumentarfilm, der in couragierter Weise ein publizistisch relevantes Thema aufgreift.

Die Jury sagt über die Geschichte des ultraorthodoxen Juden Ben (Luzer Twersky), der auf seinem Weg nach Alexandria auf die Hilfe des muslimischen Beduinen Adel (Haitham Omari) angewiesen ist: ""Das Entstehen einer tiefen Freundschaft über alle Gegensätze und Unterschiede hinweg, der durch die gemeinsame Reise möglich gewordene Durchbruch zu tiefster Humanität und Großherzigkeit, die uns 'Nicht ganz koscher (No Name Restaurant) - Eine göttliche Komödie' miterleben lässt, machen diesen Film aus Sicht der Jury zu einem würdigen Preisträger."

"Nicht ganz koscher - Eine göttliche Komödie" startet am 4. August in den deutschen Kinos.

Ebenfalls gestern vergeben wurde der Transmediapreis, der unter dem Motto "Change your life" stand, und von Tellux next in Zusammenarbeit mit dem ifp - der katholischen Journalistenschule und TOP:Talente Akademie für Film- und Fernsehdramaturgie gestiftet wurde. Für ihre herausragenden Konzepte wurden Iris Fedrizzi für "Kassandras Influence", Jan Kerhart und Enzo Maaß für "Berlin 2037" und Marie Elisabeth Mueller für "Kurt" ausgezeichnet.