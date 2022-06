ARTE bekommt neue europäische Partner

Aus Anlass seines 30. Jubiläums baut ARTE sein europäisches Partnernetzwerk um zwei weitere Sender aus: In seiner heutigen Mitgliederversammlung hat der Sender Assoziierungsverträge mit dem spanischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen RTVE (Corporación de Radio y Televisión Española) und dem litauischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen LRT (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija) beschlossen.

Beide Sendeanstalten werden sich künftig an Koproduktionen mit ARTE beteiligen. Erste Projekte wurden bereits in Angriff genommen, wie ein Dokumentarfilm über Jorge Semprún, der anlässlich des 100. Geburtstags des Schriftstellers und zwischenzeitlichen spanischen Kulturminister gemeinsam mit RTVE produziert wird. Ein Dokumentarfilm über baltisches Design soll in Zusammenarbeit mit LRT entstehen.

Die Verträge sehen auch eine Kooperation bei der Verbreitung der digitalen Angebote vor, insbesondere zwischen dem seit 2015 bestehenden Angebot ARTE en español und dem digitalen Angebot von RTVE. Die Assoziationsverträge legen außerdem fest, dass die Partner mit beratender Stimme in den wichtigsten Gremien des Senders vertreten sein werden: in der Mitgliederversammlung, der Programmkonferenz und im Programmbeirat.

Das aktive Partner-Netzwerk des Kulturkanals umfasst außerdem die Sender RTBF (Belgien), ORF (Österreich), YLE (Finnland), ?T (Tschechien), SSR SRG (Schweiz), RAI Com (Italien), Film Fund Luxembourg und RTÉ (Irland).