Studie: Zwiespältiges Ergebnis für Netflix

Ende April, Anfang Mai wurden von Whip Media 2460 Personen der Tracking-Plattform "TV Time", auf der Nutzer Filme und Serien bewerten können, über ihre Zufriedenheit mit Streaming-Diensten befragt. Auf Platz eins des Rankings setzten die Befragten HBO Max: 94 Prozent erklärten, mit der WBD-Plattform zufrieden oder sehr zufrieden zu sein. 2021 kam HBO Max auf 92 Prozent. Rang zwei ging an Disney+ mit einer Zufriedenheitszustimmung von 88 Prozent. Bronze ging laut Umfrage an Hulu mit 87 Prozent. Netflix kam nur auf 80 Prozent und fiel somit hinter Hulu zurück, denn im Vorjahr hatte Netflix noch einen Zustimmungswert von 90 Prozent vorweisen können.

Mit Blick auf das Preis/Leistungsverhältnis erzielten HBO Max (85 Prozent) und Disney+ (83 Prozent) ebenfalls die besten Werte. Hier landete Netflix (60 Prozent) sogar auf dem letzten Platz der neun Streamer, die in die Auswahl kamen.

Von den Umfrageteilnehmern, die Netflix gekündigt hatten, gaben fast 70 Prozent an, dies aufgrund von Preiserhöhungen getan zu haben.

Ein katastrophales Abstimmungsergebnis für den einstigen Vorzeige-Streamer? Nicht ganz, denn die Ministudie hat am Ende eine fast irrwitzige Pointe zu bieten. Gefragt wurde auch: "Wenn Sie nur einen Dienst behalten können, welchen?" Hier erreichte Netflix den ersten Platz mit 31 Prozent. Zwar fiel die Rate gegenüber 2021 um elf Prozent, aber offenbar kann Netflix unter Teilen der US-Abonnenten auf eine Art Grundvertrauen bauen. Was, so die Studienmacher, auch ein wenig damit zu haben könnte, dass Netflix die besten Werte in den Kategorien beste Benutzererfahrung und beste Empfehlungen bekam.