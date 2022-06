Foto des Tages: Mittagsstunde beim MOIN Mittsommer

Kino

Ein Fest am längsten Tag des Jahres: Mit rund 1000 Gästen aus Film und TV, Kultur und Politik hat die MOIN Filmförderung am 21. Juni ihr jährliches Branchentreffen in Hamburg gefeiert. Mit dabei: das Team der Dörte-Hansen-Romanverfilmung "Mittagsstunde". Auf dem Foto von links nach rechts: Editor Sebastian Thümler, MOIN-Chef Helge Albers, Regisseur Lars Jessen, Hauptdarsteller Charly Hübner mit seinen Co-Darsteller*innen Hildegard Schmahl, Jan Georg Schütte und Esther Roling sowie Hamburgs Kultursenator Dr. Carsten Brosda. Die Florida-Film-Produktion startet am 22. September in den Kinos. Foto: MOIN Filmförderung/ André Mischke (PR-Veröffentlichung)