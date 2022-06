Studiocanal bringt "Tiger & Dragon" erneut ins Kino

Im Rahmen der monatlichen "Best of Cinema"-Reihe zeigt Studiocanal Ang Lees vierfachen Oscargewinner für einen Tag noch einmal im Kino.

2001 hat Ang Lees Actioner "Tiger & Dragon" mehr als 860.000 Besucher in die deutschen Kinos gelockt gehabt. Nun bringt Studiocanal den vierfachen Oscargewinner (u.a. "Bester fremdsprachiger Film" und "Beste Kamera") noch einmal in die Kinos.

Wie das Unternehmen jetzt bekannt gibt, wird "Tiger & Dragon" am 2. August im Rahmen der monatlichen Kino-Event-Reihe "Best of Cinema" noch einmal für einen Tag in den Kinos gezeigt werden.