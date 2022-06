Weischer.Cinema verbessert Zielgruppenansprache für Werbetreibende

Nachdem Werbetreibende Kinospots in Deutschland bereits flexibel nach Film, Ort, Tag und Uhrzeit aussteuern können, führt Weischer Cinema zum 1. Juli in Zusammenarbeit mit dem Technolgiedienstleister Virtual Minds Programmatic Cinema ein. Wie der nach eigenen Angaben führende Kinowerbevermarkter in der DACH-Region heute mitteilt, ermöglicht das System den Werbetreibenden, ihre Zielgruppen unter Verwendung einer Mischung aus statischen und dynamischen Daten "aus dem programmatischen Öko-System" zusammenzustellen und so noch gezielter anzusprechen.

Laut Weischer.Cinema ist Deutschland damit das erste Land, in dem Werbung im Kino automatisiert gebucht und ausgespielt werden kann.

"Wir haben in den vergangenen Jahren die Buchung von Kinowerbung in hohem Maße professionalisiert und flexibilisiert. Neben der Buchung nach Film, Ort, Tag und Zeit erschließen wir Kino jetzt auch programmatisch. Wir kombinieren die beste Werbewirkung mit dem fairsten Abrechnungsmodell und machen es analog zu Online-Medien einfach plan- und buchbar", betont Stefan Kuhlow, CEO von Weischer.Cinema, das bei Programmatic Cinema für die technische Infrastruktur sorgt und den Adserver bereit stellt.

Von Virtual Minds, dem führenden europäischen Programmatic-Technologiedienstleister, kommen die Plattformen für den automatisierten, datenbasierten Mediahandel. Geschäftsführer Dirk von Borstel erklärt: "Mit seinem Super-Plus-Size-Screen und seiner speziellen, konkurrenzlosen Mediennutzungssituation, zählt Kino zu den spannendsten Bewegtbild-Werbemedien. Ob stand-alone, in Cross-Screen-Kampagnen oder in Multi- bzw. Omnichannel-Konzepten: Mit dem Anschluss von Cinema an das programmatische Ökosystem vervielfachen sich die Kommunikationsmöglichkeiten für die werbetreibende Industrie auf Basis

effizienter digitaler Buchungslogiken noch einmal erheblich. Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Weischer.Cinema den Weg in die programmatische Zukunft von Kinowerbung zu gehen."