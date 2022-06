Filmfonds Wien verteilt knapp drei Mio. Euro an 18 Projekte

Der Filmfonds Wien hat bei seiner dritten Sitzung im Jahr 2022 insgesamt 18 Projekten Zusagen erteilt und dafür Mittel in Höhe von 2,97 Millionen Euro ausgeschüttet. Eingereicht waren 42 Projekte mit einer Antragssumme von 6,58 Millionen Euro. Adrian Goigingers"Rickal" erhielt mit 590.000 Euro die höchste Summe, gefolgt von der Coop99-Produktion "Persona Non Grata" (480.000 Euro), die Antonin Svoboda nach eigenem Drehbuch inszeniert. Inhaltlich geht es um eine ehemalige Leistungssportlerin, deren Leben nach dem Krebstod ihres Mannes aus den Fugen gerät. Auch das Produktionshaus von "Große Freiheit", FreibeuterFilm, hat ein neues Projekt gefördert bekommen: "Mutterglück" (430.400 Euro), bei dem sie erneut mit Johanna Moder zusammenarbeiten, die zuletzt für "Waren einmal Revoluzzer" hochgelobt wurde. Das Drehbuch von "Mutterglück" über eine junge Frau, die nach der traumatischen Geburt ihres ersten Kindes überzeugt ist, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmt, schrieb Moder gemeinsam mit mit Arne Kohlweyer Zudem wurden u.a. die neuen Dokumentarfilme von Nikolaus Geyrhalter, Elisabeth Scharang und Kristin Gruber gefördert.

Die Ulrich Seidl Filmproduktion erhielt für Daniel Hoesls Satire "Vikinger" mit Laurence Rupp und Ursina Lardi eine Mittelerhöhung um 50.000 Euro.

Projektentwicklung in Höhe von 15.000 Euro ging an Sandra Wollners neue Arbeit "Everytime" über eine Mutter, die nach dem Tod ihrer jugendlichen Tochter zu ihrer ersten großen Liebe zurückfindet und in dieser verworrenen Beziehung versucht, die Tochter am leben zu halten, bis die jüngere Schwester rebelliert. Produktionsfirma ist, wie beim gefeierten "The Trouble With Being Born", Panama Filmproduktion, die auch mit Sebastian Brameshubers Langspielfilmdebüt ("Bei aktueller Verkehrslage"; 175.000 Euro Herstellungsförderung) auf der Förderliste steht.

Projektentwicklungsförderung erhielt zudem Peter Brunner ("Luzifer") für seinen neuen Film, "Down the Arm of God", der von einem jungen Assistenzpastor einer Methodistenkirche in Dallas erzählt, der sich für Obdachlose engagiert, während er nach seinem Vater sucht, der ebenfalls auf der Straße lebt. Als Hauptdarsteller ist bereits der amerikanische Schauspieler Caleb Landry Jones an Bord. Brunner arbeitet nach "Luzifer" wieder mit der Ulrich Seidl Filmproduktion zusammen, die dafür 24.500 Euro Projektentwicklungsförderung erhalten hat. Und die rumänische Filmemacherin Adina Pintilie arbeitet bach ihrem Berlinale-Gewinner "Touch Me Not" ebenfalls an einem neuen Projekt, das als europäische Koproduktion zwischen Deutschland, Frankreich, Österreich, Tschechien und Rumänien entsteht: Der Dokumentarfilm "Death and the Maiden" wirft laut Filmfonds Wien einen Blick in die emotionale Archäologie einer Liebesbeziehung, mit all ihren komplexen Dynamiken und Widersprüchen. Auf österreichischer Seite produziert die KGP Filmproduktion, die dafür 25.000 Euro Projektentwicklung bekam.

Zum zweiten TV-Antragstermin 2022 wurden zudem zehn dokumentarische Fernsehprojekte mit 255.302 Euro unterstützt.

Die komplette Förderliste finden Sie hier.