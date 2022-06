Kaufcharts: Spät, aber erfolgreich

Für die Langzeitfolgen von Corona ist ein Film wie "Morbius" ein guter Beleg. Im Januar 2020 gab's den ersten Trailer zu sehen und natürlich wäre unter "normalen" Umständen in jenem Jahr auch noch der Kinostart erfolgt. Was soll's muss man jetzt sagen, der Sony-Titel mit Jared Leto in der Rolle des Michael Morbius hat doch noch seinen Weg in die physischen Kaufcharts gefunden. Im Blu-ray-Segment entert "Morbius" nicht nur den ersten Platz, sondern auch die Positionen vier und sechs mit 4K UHD-Produktfassungen. Was auch bedeutet: Den Platz an der Sonne musste Vorwochenspitzenreiter "Matrix Resurrections" schnell wieder abgeben. Der Warner-Film belegt in der Blu-ray-Auswertung Rang zwei vor dem Drittplatzierten "Batman". Bemerkenswert: Die Serie "Supernatural" steigt mit ihrer 15. Staffel auf Rang neun ein und parallel mit einer Komplettbox (Rang elf), die alle 15 Seasons enthält. Ebenfalls beachtlich: Der Katalogtitel "Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel" steigt von 14 auf acht. Kaum auszumalen, wie der neue "Top Gun"-Film demnächst abschneiden wird.

Im DVD-Ranking folgen auf "Morbius" die Titel "Matrix Resurrections" und mit "Supernatural" ein weiterer Neueinsteiger. "Spencer" kann sich als Neuzugang bis auf Rang acht vorarbeiten.

DVD-Verkauf

Blu-ray-Verkauf