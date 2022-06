Follow-Up zur Cinema Vision 2030

Die von AG Kino-Gilde, HDF Kino und dem Bundesverband kommunale Filmarbeit ausgerichtete und federführend vom Planungsteam der AG Kino-Gilde um Olimpia Pont Chafer, Petra Rockenfeller, Christopher Bausch und Christian Bräuer konzipierte und umgesetzte Zukunfts- und Innovationskonferenz Cinema Vision 2030 wird wie angekündigt in Zoom-Konferenzen nachbereitet. Die Termine finden am 21. und 28. Juli sowie am 11. August jeweils um 10 Uhr statt, die Links zu allen Infos und zur Anmeldung finden sich hier. Die Online-Konferenzen stehen ausdrücklich allen Interessierten offen, unabhängig von einer vorherigen Teilnahme an der Cinema Vision 2030. Geplant sind überdies weitere Online-Workshops zur Vertiefung wichtiger Themen.

Nachdem sich am 22. und 23. Juni gut 300 Teilnehmer:innen vor Ort und online mit den 20 internationalen Expert:innen aus den Bereichen Kino, Gaming, Musik und Architektur ausgetauscht hatten, wurde nun beschlossen, sämtliche Panels öffentlich zugänglich zu machen, damit möglichst viele Kinobetreiber:innen von der Veranstaltung profitieren können. Die Mitschnitte sollen zeitnah unter www.cinemavision2030.de online gestellt werden.