Festival de Cannes 2023 terminiert

Das 76. Festival de Cannes findet im kommenden Jahr von 16. bis 27. Mai statt. Das gaben die Veranstalter jetzt bekannt. Damit endet die 2023er Ausgabe des Festival de Cannes am Samstag des Pfingstwochenendes. Die 75. Jubiläumsausgabe des Festival de Cannes hatte in diesem Jahr von 17. bis 28. Mai stattgefunden und war mit der Verleihung der Goldenen Palme an Ruben Östlunds Triangle of Sadness" zu Ende gegangen.