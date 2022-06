Nächster Film der Russo-Brüder wieder bei Netflix

Nach "The Gray Man" mit Ryan Gosling und Chris Evans hat Netflix auch beim nächsten Film der Russo-Brüder Joe und Anthony zugeschlagen: Die anstehende Regiearbeit, "The Electric State" mit "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown, wird ebenfalls ein Zuhause bei dem Streamingservice erhalten. Dies berichtet "Deadline".

Der Stoff basiert auf dem Roman von Simon Stålenhag, der in einer retro-futuristischen Vergangenheit spielt und von einer verwaisten Teenagerin handelt, die mit einem mysteriösen Roboter und einem exzentrischen Weltenbummler Amerika durchkreuzt, um ihren jüngeren Bruder zu suchen. Für die Drehbuchadaption zeichnen Christopher Markus und Stephen McFeely verantwortlich. Die Russos produzieren über ihre AGBO gemeinsam mit Chris Castaldi und Patrick Newall.

"The Gray Man" wird eine große Publikumspremiere in Berlin am 18. Juli im Zoo Palast feiern, in Anwesenheit der Russos und der Stars des Films.