Einschaltquoten: Viele Besucher in der Sachsenklinik

Das Erste - allen voran die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" - war gestern das meist gewählte Programm des Abends beim deutschen TV-Publikum.

Der ARD-Dauerbrenner In aller Freundschaft" (4,51 Mio. Zuschauer / MA: 19,1 Prozent) lag gestern gut 150.000 Zuschauer und gut einen halben Prozentpunkt über seinem Vorwochenwert und war damit das meist gesehene Programm des Tages. Zuvor war ein Interview mit Bundeskanzler Olaf Scholz aus der Reihe "Farbe bekennen" nach der "Tagesschau" (4,26 Mio. Zuschauer / MA: 18,7 Prozent) auf 3,19 Mio. Zuschauer (MA: 13,8 Prozent) bekommen. Die Anwaltsserie Die Kanzlei" verzeichnete im Anschluss daran 3,6 Mio. Zuschauer (MA: 15,2 Prozent); die Reichweite lag auf dem Vorwochenniveau, der Marktanteil rund einen halben Prozentpunkt darunter.

Das ZDF kam gestern Abend zunächst mit der "ZDFzeit"-Doku "Mensch Gysi! Grenzgänger zwischen Ost und West" auf 2,13 Mio. Zuschauer (MA: neun Prozent), das Magazin "frontal" sahen im Anschluss daran 2,37 Mio. Zuschauer (MA: zehn Prozent), das "heute journal" kam auf 3,53 Mio. Zuschauer (MA: 15,7 Prozent).

Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte das Olaf-Scholz-Interview gestern Abend einen Marktanteil von 11,5 Prozent; für "Die Kanzlei" und "In aller Freundschaft" standen in dieser Zielgruppe 7,5 und 10,3 Prozent zu Buche. Die ZDF-Dokumentation über Gregor Gysi brachte es in dieser Zielgruppe auf einen Marktanteil von 6,3 Prozent, "frontal" und "heute journal" interessierten acht bzw. 11,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen.

Beliebtestes privates Programm in dieser Zielgruppe in der gestrigen Primetime war die Sat1-Crimeserie "Navy CIS: Hawaii" (410.000 Zuschauer; MA: 8,7 Prozent); Navy CIS" kam im Anschluss daran auf 6,3 Prozent. Schwestersender ProSieben kam mit der Rankingshow "Big Countdown - Die 50 größten Geheimnisse der Popmusik" auf einen 14/49-Marktanteil von 8,2 Prozent.

Die RTL-Show "Der König der Kindsköpfe" kam gestern Abend zum Auftakt einer neuen Staffel mit 390.000 Zuschauern zwischen 14- und 49-Jahren auf einen Marktanteil von 9,8 Prozent; der Auftakt der vorangegangenen Staffel hatte im Dezember 2020 noch bei gut zwölf Prozent gelegen.

Für die Vox-Doku-Soap "Hot oder Schrott - Die Allestester" stand gestern ein 14/49-Marktanteil von 7,6 Prozent zu Buche.