Disney setzt langfristig auf Bob Chapek

Der Disney-Aufsichtsrat hat den Vertrag mit CEO Bob Chapek mit Wirkung zum 1. Juli um drei Jahre verlängert. Chapek hatte den CEO-Posten bei Disney im Februar 2020 von Bob Iger übernommen gehabt; sein Vertrag wäre im Februar 2023 ausgelaufen.

"Disney wurde durch die Pandemie vor große Herausforderungen gestellt, aber unter der Führung von Bob, haben unsere Geschäftsbereiche - von den Parks bis hin zum Streaming - dem Sturm nicht nur widerstanden, sondern sich auch in einer gestärkten Position herausgekommen. In dieser wichtigen Zeit von Wachstum und Transformation setzt sich der Aufsichtsrat dafür ein, Disney auf dem erfolgreichen Weg, auf dem das Unternehmen aktuell ist, zu halten, und Bobs Leitung ist der Schlüssel dazu, dieses Ziel zu erreichen. Bob ist die richtige Führungspersönlichkeit zur richtigen Zeit für die Walt Disney Company und der Aufsichtsrat hat vollstes Vertrauen in ihn und sein Führungsteam", erklärte die Aufsichtsratsvorsitzende Susan Arnold Chapeks Vertragsverlängerung.

"Dieses großartige Unternehmen anzuführen, ist die Ehre meines Lebens, und ich bin dem Aufsichtsrat dankbar für seine Unterstützung. Ich habe bei Disney vor fast 30 Jahren angefangen und habe heute das Privileg, eine der weltweit größten, dynamischsten Filmen zu leiten, die Millionen Menschen auf der ganzen Welt Freude bereitet. Ich bin begeistert, mit den unglaublichen Geschichtenerzählern, Angestellten und Castmitgliedern zusammenzuarbeiten, die jeden Tag einen Zauber verbreiten", so Chapek nach der Vertragsverlängerung.